Trump volvió a provocar tensión con Groenlandia tras una polémica publicación en redes

El presidente estadounidense compartió una imagen editada en la que aparece observando fijamente la isla ártica y reflotó las especulaciones sobre sus intenciones de anexarla a Estados Unidos.

Hoy 18:25

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional tras compartir en Truth Social una imagen editada en la que aparece observando fijamente a Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. La publicación reavivó las tensiones diplomáticas y las especulaciones sobre una posible intención de anexión por parte de Washington.

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“Hola, Groenlandia”, escribió el mandatario junto a una ilustración en la que su rostro aparece gigantesco sobre una de las poblaciones de la isla. La imagen fue interpretada como una nueva provocación en medio de los reiterados comentarios del republicano sobre la importancia estratégica del territorio ártico.

La polémica publicación llegó poco después de que Estados Unidos inaugurara una nueva sede consular en Nuuk, capital de Groenlandia. Durante el acto, el gobernador de Luisiana y enviado especial estadounidense, Jeff Landry, aseguró que era “hora de que Estados Unidos vuelva a poner su huella en Groenlandia”, una declaración que generó malestar entre los habitantes locales.

Tras esas palabras, más de 500 personas se manifestaron en Nuuk para rechazar el aumento de la presencia estadounidense en la isla. Con banderas groenlandesas y pancartas, los ciudadanos defendieron la soberanía del territorio y rechazaron cualquier intento de control extranjero.

Meses atrás, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, también habían cuestionado otra propuesta de Trump relacionada con el envío de un barco hospital estadounidense a la isla.

“No, gracias”, respondió Nielsen en aquella oportunidad. El dirigente explicó que Groenlandia cuenta con un sistema de salud público gratuito y que, en caso de tratamientos complejos, los ciudadanos reciben atención médica en Dinamarca. “No es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia”, sostuvo también Poulsen.

Actualmente, Groenlandia posee cinco hospitales regionales y el principal centro sanitario funciona en Nuuk, desde donde se coordinan las derivaciones médicas de todo el territorio ártico.