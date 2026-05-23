Miriam Quiroga no declarará el martes en el juicio por la causa Cuadernos

La exsecretaria de Néstor Kirchner debía presentarse ante el TOF 7 como testigo, pero su hijo informó que atraviesa complicaciones cardiológicas y un cuadro de estrés.

Hoy 17:24

Miriam Quiroga no se presentará este martes a declarar en el juicio oral por la denominada causa Cuadernos. La exfuncionaria estaba citada como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7, aunque en las últimas horas se informó oficialmente que no se encuentra en condiciones de comparecer por cuestiones de salud.

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Según consta en una nota de secretaría fechada el 21 de mayo de 2026, Emiliano Daniel Pintos —hijo de Quiroga— se comunicó telefónicamente con el tribunal para informar que su madre atraviesa “problemas de salud, cardiológicos y stress”, motivo por el cual no podrá brindar declaración testimonial en la fecha prevista.

Además, el familiar se comprometió a presentar la documentación médica correspondiente y a continuar en contacto con el tribunal para informar sobre la evolución del estado de salud de la exsecretaria presidencial.

Ahora, serán los jueces del TOF 7 quienes deberán analizar la situación y definir si aceptan la justificación presentada, si reprograman la testimonial o si toman nuevas medidas para garantizar su declaración en el marco del debate oral.

Néstor Kirchner y Miriam Quiroga trabajaron juntos durante aproximadamente una década, y su figura tomó relevancia pública luego de declaraciones realizadas en 2013, cuando aseguró haber presenciado movimientos de bolsos con dinero durante los años de gestión kirchnerista.

Por ese motivo, su testimonio es considerado clave dentro del expediente, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a la obra pública y a empresarios contratistas del Estado.

La exsecretaria estaba convocada para el próximo 26 de mayo y, en los días previos, su ausencia había generado inquietud en los tribunales de Comodoro Py debido a que no lograban localizarla. Incluso, la fiscalía había impulsado distintas medidas para asegurar su comparecencia ante el tribunal.

En paralelo, fuentes judiciales señalaron que existe preocupación por el clima que se vive durante algunas audiencias, donde se registraron momentos de tensión entre defensores, fiscales, jueces y testigos en medio de los interrogatorios.

El juicio por la causa Cuadernos tiene entre sus principales acusados a exfuncionarios kirchneristas y empresarios. Entre ellos se encuentra Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la acusación como presunta jefa de una asociación ilícita, una imputación que su defensa rechaza.