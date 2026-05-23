Condena a docente por abuso sexual en La Candelaria, Salta

El Tribunal de Impugnación de Salta ha confirmado la condena a tres años de prisión condicional para Oscar Fabián Pérez, docente acusado de abuso sexual a una menor en La Candelaria.

Hoy 16:38

El Tribunal de Impugnación de Salta ha tomado la decisión de confirmar la condena de tres años de prisión de ejecución condicional impuesta a Oscar Fabián Pérez, un docente que enfrentó acusaciones graves de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad en la localidad de La Candelaria.

La resolución fue adoptada por la Sala III del tribunal, la cual rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del imputado, ratificando así la sentencia condenatoria dictada previamente en primera instancia por la Sala II del Tribunal de Juicio.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, ha recibido la notificación oficial sobre el rechazo del planteo defensivo, lo que cierra la posibilidad de apelación ordinaria por parte de la defensa.

Oscar Fabián Pérez fue declarado culpable como autor del delito de abuso sexual simple agravado por hechos reiterados, según lo estipulado en la legislación vigente.

La investigación judicial reveló que los abusos ocurrieron en fechas imprecisas dentro de un establecimiento educativo de La Candelaria, durante el tiempo en que el acusado se desempeñaba como educador de la adolescente.

Se concluyó que el docente sometió a la menor a un trato inadecuado con contenido sexual, lo que generó la intervención de las autoridades judiciales.

Al analizar el caso, los magistrados determinaron que la sentencia condenatoria original contaba con una justificación adecuada y que todas las pruebas presentadas durante el debate oral habían sido debidamente valoradas, cerrando así la vía de apelación de la defensa.