Scaloni empieza a definir la lista mundialista: 28 preseleccionados terminan su temporada este fin de semana

A menos de un mes del debut ante Argelia, varios futbolistas de la prelista quedarán liberados de sus clubes y a disposición de la Selección Argentina.

Hoy 16:24

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y Lionel Scaloni entra en la etapa final para definir la lista de la Selección Argentina. A menos de un mes del debut ante Argelia, el entrenador deberá recortar la prelista de 55 futbolistas y empezar a darle forma definitiva a la nómina de 26 convocados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, este fin de semana será clave: 28 jugadores preseleccionados terminarán su actividad con sus clubes, principalmente por el cierre de las principales ligas europeas, y quedarán a disposición del cuerpo técnico argentino. A ellos se suman otros 11 futbolistas que ya habían finalizado sus respectivas temporadas.

Desde España llegará una de las delegaciones más numerosas, con fuerte presencia del Atlético de Madrid. Entre los nombres que tienen un lugar prácticamente asegurado aparecen Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás González.

También siguen peleando por meterse en la lista final Giovani Lo Celso, del Real Betis; Zaid Romero, de Getafe; Guido Rodríguez, de Valencia; y Claudio Echeverri, de Girona.

En tanto, Lionel Messi y Rodrigo De Paul cerrarán su actividad con Inter Miami el domingo por la noche ante Philadelphia Union, antes de sumarse a la preparación mundialista.

La Premier League también bajará el telón este domingo y dejará liberados a varios futbolistas importantes para Scaloni. Entre ellos figuran Emiliano Martínez, de Aston Villa; Lisandro Martínez, de Manchester United; Cristian Romero, de Tottenham; y Enzo Fernández, de Chelsea.

Además, Walter Benítez, de Crystal Palace; Marcos Senesi, de Bournemouth; y Emiliano Buendía, de Aston Villa, aparecen como candidatos a meterse entre los convocados. Más relegados en la consideración están Nicolás Domínguez, de Nottingham Forest, y Alejandro Garnacho, de Chelsea.

En Italia, la Serie A también finalizará este fin de semana. Lautaro Martínez llegará al Mundial tras consagrarse campeón con Inter y ser elegido como el mejor delantero del Calcio. En tanto, Nicolás Paz, de Como, encendió algunas alarmas por una molestia en una rodilla y decidió no jugar ante Cremonese.

También desde el fútbol italiano aparecen nombres que corren desde atrás en la consideración del entrenador, como Máximo Perrone, Matías Soulé, Santiago Castro y Mateo Pellegrino.

Los últimos jugadores en quedar liberados serán los que compiten en Sudamérica. La fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana finalizará entre el 26 y el 28 de mayo, mientras que el Brasileirao cerrará el fin de semana del 31.

En Palmeiras continúan en competencia Agustín Giay y Juan Manuel López, ambos con chances de pelear por un lugar en la nómina definitiva.

En River, los seis preconvocados cerrarán el semestre ante Blooming en el Monumental. Con la clasificación encaminada, no se descarta que Scaloni pida la liberación anticipada de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Además, Santiago Beltrán podría ser citado como sparring.

En cambio, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Aníbal Moreno no tendrían lugar en la lista final.

Algo similar ocurre en Boca, que definirá su clasificación a los octavos de la Libertadores ante Universidad Católica. De los cuatro futbolistas incluidos en la prelista, el único con un lugar prácticamente asegurado es Leandro Paredes. Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda aparecen como apuestas a futuro.

Por su parte, Racing cerrará su semestre frente a Independiente Petrolero por la Sudamericana y luego liberará a Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.

Entre los futbolistas que ya finalizaron su temporada y se perfilan para integrar la lista definitiva aparecen Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco, desde Francia; Exequiel Palacios, desde Alemania; y Nicolás Otamendi, desde Portugal.

También recibieron el visto bueno de sus clubes algunos jugadores que todavía pelean desde atrás por un lugar, como Facundo Medina, Ezequiel Fernández, Nicolás Capaldo, Alan Varela y Gianluca Prestianni.

Con este panorama, Scaloni comienza a transitar días decisivos. La base del equipo campeón del mundo parece encaminada, pero todavía quedan lugares en disputa y algunas dudas físicas que el cuerpo técnico seguirá de cerca antes de presentar la lista final para defender la corona en el Mundial.