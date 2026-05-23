En fotos: así se vivió la gran victoria de Quimsa ante Boca en el Ciudad

La Fusión arrancó las semifinales de la Liga Nacional con un sólido triunfo por 88 a 76 y desató la fiesta en Santiago del Estero.

Hoy 15:39

Quimsa dio el primer golpe en las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026 al derrotar con autoridad a Boca Juniors por 88 a 76 en el estadio Ciudad, en una mañana cargada de intensidad, emoción y un enorme marco de público.

El equipo dirigido por Lucas Victoriano mostró carácter en los momentos más complejos del partido, sostuvo la ventaja cuando Boca reaccionó y terminó cerrando el encuentro con mucha personalidad en el último cuarto.

La gente acompañó masivamente y convirtió al estadio Ciudad en una verdadera caldera. Desde la entrada en calor hasta la chicharra final, el clima fue de playoff puro, con tribunas repletas, banderas y un público que empujó constantemente al equipo santiagueño.

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