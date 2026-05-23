La capilla Nuestra Señora de Pompeya recibió al programa “Acompañarnos”

Esta propuesta es promovida por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, a través de la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda.

Hoy 15:24

El día viernes se realizó un encuentro del programa municipal “Acompañarnos”, en la capilla de Nuestra Señora de Pompeya, dónde asistieron numerosas mujeres de la zona para compartir una reunión muy especial.

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Esta propuesta es promovida por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, a través de la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda.

Los primeros encuentros se realizaron en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” y por pedido de los vecinos, las reuniones ahora se efectuarán en los barrios con el fin de generar espacios de contención, escucha y acompañamiento integral en cada lugar.

Cabe destacar, que este programa también busca fortalecer el bienestar emocional y la salud integral de las participantes, promoviendo además el acompañamiento comunitario y el desarrollo de proyectos personales.

En la oportunidad, la profesora de Educación para la Salud, Magdalena Muñoz Paz, explicó lo siguiente: “Esta actividad consiste en poder acompañar, sostener y escuchar a mujeres de toda la ciudad.

Hoy nos encontramos en la capilla de Nuestra Señora de Pompeya porque entendemos que es valioso el hecho de poder movernos y sumar a mujeres de toda La Banda, porque son ellas quienes forman este espacio y construyen esta red.

Este encuentro ha sido pedido, entonces como escuchamos a las mujeres, hacemos valer su voz en base sus inquietudes y nos movilizamos, porque en su momento nos encontrábamos en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi.

Sin embargo, hoy vinimos hasta aquí y gracias a eso hemos podido sumar más mujeres, escuchando y entendiendo muchas situaciones en las cuales se encuentran cada una de ellas.

Las problemáticas que más escuchamos están vinculadas a la violencia económica y psicológica. Entendemos que todas las mujeres en algún momento hemos pasado por algún tipo de violencia. Entonces en estos encuentros ellas son partícipes y son actrices principales de esto y pueden ir dilucidando y entendiendo de que en algún momento de su vida han sufrido violencia y de que hoy son valiosas.

Para nosotros, cada una de ellas son partícipes e importantes en este sentido y en estos encuentros, dónde prácticamente son ellas quienes crean estas redes y gracias a ellas también podemos continuar con estos espacios.

Gracias a la gestión del intendente Roger Nediani, y al secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani, que poder continuar con estos encuentros,

porque si no fuera por ellos nosotros no podríamos implementar estas políticas destinadas por y para las mujeres”.

Los interesados en solicitar este servicio gratuito que ofrece el municipio de La Banda, a través de la Dirección de Género, deben dirigirse a la oficina situada en la calle Alberti N° 129, de lunes a viernes, de 7 a 13.