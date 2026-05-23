Silva Neder: "Santiago del Estero vuelve a convertirse en epicentro del deporte regional y nacional"

El vicegobernador Carlos Silva Neder participó de la apertura del Torneo Interprovincial M-16 "Pipo del León 2026" y del 53° Torneo Regional de Saltos Hípicos. Destacó el respaldo del Gobierno provincial al desarrollo del deporte como política de Estado.

Hoy 15:27

Santiago del Estero volvió a posicionarse este fin de semana como el epicentro del deporte regional y nacional, al albergar de manera simultánea competencias de alta jerarquía en rugby y equitación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En representación del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder asistió, en primer término, a las instalaciones del Old Lions Rugby Club para presidir el acto inaugural de la sexta edición del Torneo Interprovincial M-16 "Pipo del León 2026”, certamen que cuenta con la participación de 16 delegaciones de diferentes provincias argentinas.

Posteriormente, se trasladó al Club Hípico de Santiago del Estero, ubicado en el Parque Aguirre, donde se desarrolla el 53º Torneo Regional de Saltos Hípicos, un tradicional encuentro que congrega a jinetes y amazonas de todo el NOA.

Continuidad institucional y visión federal

En cada uno de los escenarios deportivos, el Vicegobernador transmitió el afectuoso saludo del gobernador Elías Miguel Suárez a los atletas visitantes y destacó el valor de sostener el respaldo gubernamental a las entidades civiles.

En ese sentido, Silva Neder recordó que el apoyo estructural al deporte se instituyó como una política de Estado prioritaria a partir de la primera gestión del exgobernador Gerardo Zamora en 2005.

Al respecto, subrayó que se trata de una matriz de acción que hoy el Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador Suárez, ratifica y profundiza de manera constante.

"La práctica de todo tipo de actividad deportiva es fundamental en una sociedad, especialmente en los jóvenes, ya que los aleja de los flagelos de la calle y los inserta en un ámbito de disciplina orientado a cuidar tanto la salud del cuerpo como la de la mente", enfatizó el titular del Poder Legislativo.

Respaldo de autoridades

En el Old Lions Rugby Club, acompañaron al Vicegobernador la intendenta de la ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes; el secretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello; el presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Carlos Chaud; y el presidente de la institución anfitriona, Federico Mishima.

Por su parte, en la cita del Club Hípico estuvieron presentes la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O'Mill; secretario legal y técnico de la gobernación, Dr. Joaquín De Arzuaga; secretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello; y el titular de la entidad hípica, Germán Nasif Saber, junto a otros miembros de la comisión directiva.