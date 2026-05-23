Nediani le dio la bienvenida a la delegación del Rotary Club de la Ciudad de México

El encuentro se realizó el jueves por la tarde en el monolito de la rueda dentada de Rotary Internacional.

Hoy 15:22

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani, recibió y distinguió a una delegación del Rotary Club de la Ciudad de México, que se encuentra de visita en Santiago del Estero en el marco de un intercambio institucional con el Rotary Club de la ciudad de La Banda.

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El encuentro se realizó el jueves por la tarde en el monolito de la rueda dentada de Rotary Internacional, ubicado sobre la Autopista Juan Domingo Perón, donde también estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, y la Dra. Mariana Morales.

En primer término, el jefe comunal dialogó con la delegación mexicana e intercambió detalles vinculados a la ciudad de La Banda, su historia, su gente y su cultura. Posteriormente, entregó distinciones a las autoridades de ambas instituciones intermedias entre las que estuvieron presentes la presidente del Rotary Club La Banda Teresa Hoff y el asistente del gobernador del distrito, "Piri" Rubio.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre este encuentro: “Hemos sido invitados por la presidenta del Rotary Club de La Banda, Teresa René Pérez, a la presentación de la delegación del Rotary Club de la Ciudad de México.

Así es como hemos recibido a nuestros hermanos mexicanos en el monolito de la Rueda Rotaria Internacional, ubicado en un sector de la autopista Juan Domingo Perón.

La presencia de esta delegación se dio por cuestiones de intercambio cultural como siempre lo hacen estas instituciones que son a nivel mundial.

Por lo tanto, estamos muy agradecidos por la invitación y fundamentalmente queremos darle la bienvenida y desearle una feliz estadía a todos los hermanos de México que han llegado a Santiago del Estero.

También tuve la oportunidad de realizar un intercambio, a través de un diálogo, con cada uno de los hermanos mexicanos que se han llegado para conocer fundamentalmente cómo es nuestra ciudad y nuestra provincia.

Desde el municipio de la ciudad de La Banda, nos comprometemos a seguir trabajando en forma articulada, entre el municipio y las instituciones intermedias, como siempre lo hemos hecho.

Si hay algo que destacar de esta gestión es la apertura que ha tenido para con todas las instituciones intermedias. Y en este caso en particular con el Rotary Club de La Banda y el de México que hoy nos visita.

Por su parte, la presidenta del Rotary Club de La Banda, Teresa René Pérez, expresó: “Para nosotros es una alegría compartir con hermanos rotarios de otros países, así como México.

Las actividades que tenemos programadas para la delegación fueron pensadas para que conozcan algunas de nuestras ciudades, cómo Capital y La Banda

También tenemos programados encuentros con autoridades como el intendente de la ciudad de La Banda y el vicegobernador. Después, la idea es recorrer la ciudad y hacer que pasen lo mejor que puedan pasar ellos como nos han recibido allá a nosotros, en la ciudad de México.

Agradecer al intendente Roger Nediani que siempre ha estado dispuesto para atendernos. No es la primera vez que nos reunimos y ahora estamos muy contentos porque ha sido muy amable y ha distinguido acertadamente a los hermanos mexicanos”.

El Rotary Club de la ciudad de La Banda fue fundado en febrero de 1955. Es una de las instituciones de servicio social y comunitario más antiguas de la ciudad. Actualmente forma parte del Distrito 4851 de Rotary International y trabaja en colaboración con el municipio local y con otras instituciones sociales.



