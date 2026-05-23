Ex futbolistas bandeños fueron distinguidos con los reconocimientos “Memorables”

Esta propuesta es promovida por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, a través de la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda.

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó la primera entrega de los reconocimientos denominados “Memorables”, impulsados por la Dirección de Deportes y Recreación del municipio local, donde fueron distinguidos ex futbolistas de clubes bandeños por su destacada trayectoria deportiva.

La actividad se desarrolló el viernes en la sala de proyecciones “Juan Jiménez García” del Cine Teatro Renzi, con la presencia del viceintendente, Lic. Gabriel Santillán, autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal, familiares de los homenajeados y público en general.

Estos reconocimientos surgieron a partir de un casting realizado previamente, con el objetivo de destacar a deportistas que aportaron talento, títulos y prestigio a instituciones deportivas locales como el C.A. Sarmiento, C.A. Central Argentino, C.A. Villa Unión, C.A. Agua y Energía, C.A. Banfield y C.A. Vélez de San Ramón.

Durante el acto, se valoró el compromiso y la pasión de los ex jugadores homenajeados, quienes representaron a sus clubes con esfuerzo y dedicación, convirtiéndose en referentes del fútbol bandeño y ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

Una vez culminando el encuentro, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Esta fue una noche de gala realmente, un evento que le hemos denominado los “Memorables”, dónde hemos tenido la posibilidad de distinguir a ex futbolistas de la ciudad de La Banda, por sus trayectorias.

Todos estos deportistas de alguna manera nos han pintado una sonrisa en la cara cada vez que hemos ido a verlos jugar al fútbol. Así que ha sido una noche muy emotiva junto a estos deportistas que han dejado un grato recuerdo en los clubes Central Argentino, Sarmiento, Agua y Energía, Villa Unión, Banfield y Vélez de San Ramón.

Fue una noche muy festiva y en ese sentido quiero agradecer al Director de Deporte, profesor Hugo Rojas, y a la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, por llevar adelante este gran evento que lo vamos a seguir realizando con nuevos reconocimientos.

Es decir, que habrá una segunda y una tercera edición de los reconocimientos “Memorables” donde vamos a distinguir a deportistas bandeños de otras disciplinas como el básquet y el vóley.

Agregó: “La verdad que me complace ver el Cine Teatro Renzi lleno, completo, no solamente con los deportistas, sino con las familias bandeñas que se llegaron para acompañarnos.

Si hay algo que se destaca y que distingue a esta gestión es el fortalecimiento de los vínculos con otras instituciones, sean religiosas, culturales, educativas, deportivas e intermedias.

Esto nos pone muy contentos, fundamentalmente por la organización que ha sido impecable, donde todos han podido recibir su distinción y también tuvieron la posibilidad de sacarse una foto con la réplica de la Copa del Mundo.

Diría que fue una noche completa, llena de pasión, llena de emoción y llena de felicidad”.

Club Atlético Sarmiento.

JOSÉ GERARDO “NENE” GALVÁN, JUAN CARLOS PAZ, RENÉ “PININO” RUÍZ, MARIO BIO TORRES, ROGER BRANDÁN, MARIO “CACHITO” ZAMORA, FACUNDO RUÍZ, ALBERTO ALBARRACÍN, HUGO CORIA, MARCELO ALBARRACÍN, GREGORIO “EL MONO” GONZÁLEZ, ROBERTO BRACAMONTE, HUGO FERRARI, GUILLERMO GALLO, ROBERTO ALEJANDRO “BOMBO” LÓPEZ, NÉSTOR “MACHY” LESCAΝΟ, RAÚL “KYRY” CARABAJAL, SANTIAGO “PEPE” BELLIDO, LUIS GÓMEZ, RENÉ “CHINGO” VAZQUEZ, MARCELO ARIAS, RAÚL LETTARI, LUIS “ISHICO” LESCANO, MIGUEL LESCANO, DIEGO MANQUEZ, JUAN FRANCO, GABRIEL BARRAZA, JOSE “MUDO” CARRIZO, ALBERTO AROLDO “LOLO” SUÁREZ, CARLOS BANEGAS, JULIO RICARDO BRITO, HÉCTOR GIMÉNEZ, JOSÉ SANTA CRUZ, DANIEL NORIEGA, ROBERTO ΜΟΥΑΝΟ, ROBERTO RÍOS, CARLOS ACUÑA, DANIEL VILLALBA, RAUL FERNANDO “DEMY” CARABAJAL, ALFREDO CARRANZA, WALDO GUERRA, VÍCTOR CÓRDOBA, KEVIN ZAMORA, EUSTAQUIO JOSÉ MARÍA LÓPEZ y JAVIER PEYLA.

Club Atlético Villa Unión

DANIEL PAZ, JUAN PAZ, FRANKLIN “VIVI” RUÍZ, NÉSTOR CASTILLO, RAÚL RUÍZ, DANIEL LEIVA, PABLO HOYOS, WALTER BOВВА, CARLOS ROΜΑΝΟ, RENÉ URDIALES, MARTÍN ROSA, CRISTIAN VALDEZ, DIEGO LEIVA, CRISTIAN GODOY, RAMÓN “KUNKY” ZERDA, RAMÓN AMÉRICO “BEBY” POGONZA, JOSÉ PINTO LEIVA, OSCAR SALEGA, ESTEBAN PALAVECINO, JOSÉ REYES GONZÁLEZ, GUILLERMO PARDI, JORGE “CHOCOTA” PARDI, RODOLFO CUELLAR, MARTÍN CUELLAR, CLAUDIO CARRERAS, JUAN PALAVECINO, MARTÍN ROCHA, LUIS RICARDO PÉREZ, JUAN RAMÓN GEREZ, HUGO SÁNCHEZ, OMAR PAEZ, MARIO DELGADO, RAÚL LOTO, CARLOS LOTO, JOSÉ ARTURO “SACHI” TORRES, CARLOS ROMERO, MARIO VALDEZ, IVÁN GIMÉNEZ, FRANCO LAZARTE, GABRIEL ROLDÁN, JORGE GIMÉNEZ, DAVID ANRRIQUEZ, JULIO JIMÉNEZ, LUIS RICARDO “PELA MUYA” TÉVEZ, OSCAR “GRINGO” SOSA, HERNÁN RUÍZ, ORLANDO BRAVO, LUIS CORONEL y JULIO ARIEL SAAVEDRA.

Club Atlético Central Argentino.

WALTER "MONO" GONZÁLEZ, HÉCTOR GIMÉNEZ, LUIS LEDESMA, RAÚL "CUCHY” RODRÍGUEZ, ARIEL MOLINA, OSVALDO EDGARDO "COLO" MICOL, GUSTAVO RAMÍREZ, PABLO ROLANDO AVILA, DAVID DÍAZ, CELSO MELIAN, BENJAMÍN TORRES, GUILLERMO "WILY" CARABAJAL, PEDRO GUSMÁN, FERNANDO ROLDÁN, LUIS LEIVA, OSVALDO GUZMÁN, WALTER BARRERA, JOSÉ JULIO ORELLANA, AMÉRICO BUSTOS, WALTER ORLANDO “CHOLO” SUÁREZ, NICÓMEDES MARCOS, OSCAR FIGUEROA, PABLO LEDESMA, ALBINO DÍAZ, VICTOR FIGUEROA, HUGO HERRERA, JORGE ARIEL “CULA” PEREZ, DIEGO HERRERO, JOSÉ LUIS FERRARI, LUIS BOSSETTI, RAÚL "RULO" VERÓN, JORGE "EL CHAVO" VALOY, JULIO "TUCU" GÓMEZ, CARLOS CATANIA, HUGO "CHILE" ÁVILA, GABRIEL FERNÁNDEZ, JOSÉ "TATO" GÓMEZ, MATÍAS HUMBERTO ROJAS, JOSÉ MARÍA "EL CHINO" ROMANO, OMAR "GARECA" SERRANO, ELISANDRO "FIDEO" GIMÉNEZ, CECILIO LÓPEZ, NELSON LÓPEZ, RAMÓN GALLO, ÁNGEL "POROTO" CORIA, JOSÉ "PEPE" SANTILLÁN, RICARDO "RICHARD" CASTILLO, DAVID FERRANDO, ÁNGEL DARIO “SEMILLA" VALDIVIA, FERNANDO JORGE, JUAN JORGE, WALTER BARRERA, ADRIÁN “NEGRY” CARRERA, HÉCTOR RICARDO "CONEJO" MARTÍN, OMAR PÉREZ, JORGE SALVATIERRA, ANDRES ÁVILA, LUIS "PAJARO” QUIÑONES, RICARDO BARRAZA, NARDO MARTÍNEZ, ANDRÉS LÓPEZ, MARIO LEIVA, JUAN GONZÁLEZ, JUAN ROMERO, FRANCO DIOSQUEZ, GERARDO "EL OSO" ROLDÁN, RICARDO CÁCERES, MARTÍN CÁCERES.

Club Atlético Vélez Sarfield de San Ramón

WÁLTER MORALES, HUGO HOYOS, MARIANO “TABA” PAZ CARABAJAL, HÉCTOR “PEPE” CARABAJAL, MARIANO HOYOS, JORGE FERRARI, MARIO VILLALBA, RICARDO “COQUETA” MARTÍN, HÉCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ, JOSÉ “MAYKA” RAMÍREZ y RODRIGO LESCANO.

Club Atlético Banfield.

FEDERICO CURA, MARTÍN CAMPOS, CARLOS ALBERTO ACOSTA, DIEGO PINTO, JULIO PAVÓN, JUAN CARLOS DÍAZ, MANUEL LUNA, CARLOS “MARTILLO” RODRÍGUEZ, FERMÍN “PICO” SUÁREZ y LUIS FERRARI

Club Atlético Agua y Energía.

ALFREDO SALEGA, FELIPE SOSA, CARLOS CONCHA, RUBÉN IÑIGUEZ, RAMÓN BARRAZA, RAMÓN “TARI” IÑIGUEZ, ORLANDO IBÁÑEZ, MARCELO GODOY y LUIS LEDESMA.