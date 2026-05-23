Interceptan a un hombre portando una escopeta en Jujuy

Un hombre fue demorado por el Comando de Prevención Rural y Ambiental en Jujuy tras ser sorprendido portando una escopeta en la Ruta Provincial N° 6, en Isla Chica.

Hoy 14:36

En un reciente operativo de seguridad en Jujuy, el personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental llevó a cabo patrullajes rutinarios por la Ruta Provincial N° 6, específicamente en la zona conocida como Isla Chica.

Durante estas labores, los agentes interceptaron a un individuo que circulaba por la vía pública portando un arma de fuego tipo escopeta, lo que generó una rápida respuesta por parte de las autoridades.

El procedimiento se realizó de forma inmediata, resultando en la demora del hombre por parte de los efectivos de seguridad, quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial de Base Palma Sola, donde se llevaron a cabo las consultas necesarias con las autoridades competentes.

Como resultado de este procedimiento, se labraron las actuaciones contravencionales pertinentes y la escopeta quedó en calidad de secuestro preventivo para su análisis posterior.

Este tipo de operativos es parte de los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad pública en la región, y el caso aún se encuentra bajo investigación judicial.