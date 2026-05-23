El posible once de River para enfrentar a Belgrano en la final en el Kempes

Coudet tiene casi confirmado el equipo para ir por el título del Torneo Apertura en Córdoba.

Hoy 15:20

River Plate ultima detalles para disputar la gran final del Torneo Apertura frente a Belgrano, en un partido decisivo que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes y que definirá al campeón del primer semestre del fútbol argentino.

Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, Eduardo Coudet mantiene el hermetismo y evita entregar demasiadas pistas sobre el equipo. Sin embargo, a pocas horas de la definición, el entrenador ya tendría prácticamente definido el once titular que buscará quedarse con el título.

La base del equipo será la misma que el Chacho preservó en el compromiso de Copa Sudamericana ante Bragantino. En el arco regresará Santiago Beltrán, quien ya cumplió la fecha de suspensión internacional y volverá a ocupar su lugar desde el arranque.

La defensa estará integrada por Fabricio Bustos, que reemplazará al lesionado Gonzalo Montiel, junto a Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. El “Huevo”, que viene arrastrando molestias físicas y jugó algunos minutos ante Rosario Central, llegará entre algodones pero no quiere perderse la final.

En el mediocampo aparecen como piezas fijas Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván. Además, todo indica que Lucas Silva se meterá en el equipo en lugar de Aníbal Moreno, quien continúa trabajando diferenciado por un esguince en el ligamento colateral medial derecho.

Aunque el ex volante de Palmeiras hace un gran esfuerzo para llegar, en River consideran muy difícil que pueda estar en condiciones para jugar desde el inicio en Córdoba.

En la ofensiva, la principal novedad sería la presencia de Joaquín Freitas acompañando a Facundo Colidio. El juvenil viene sumando buenos ingresos y le habría sacado ventaja a Maximiliano Salas, que fue titular frente a Bragantino pero no logró destacarse.

Con Sebastián Driussi todavía fuera de competencia hasta el inicio de la pretemporada, Freitas aparece como la apuesta ofensiva de Coudet para intentar desequilibrar a la defensa cordobesa.

Luego del último entrenamiento en el River Camp, previsto para este sábado por la tarde, toda la delegación viajará en vuelo chárter rumbo a Córdoba. El plantel se hospedará en el Hotel Holiday Inn y más tarde Lucas Martínez Quarta brindará una conferencia de prensa junto a Lucas Zelarrayán, figura de Belgrano.

El probable equipo de River para la final

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Tomás Galván; Fausto Vera; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.