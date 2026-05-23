Merentiel se desgarró pero quiere estar en la final anticipada de Boca por la Libertadores

La Bestia sufrió una pequeña lesión muscular y trabaja contrarreloj para llegar al duelo decisivo ante Universidad Católica en La Bombonera.

Hoy 14:30

Miguel Merentiel encendió las alarmas en Boca Juniors luego de confirmarse que sufrió un desgarro en el sóleo de una de sus piernas. Sin embargo, pese a la lesión, el delantero uruguayo no quiere perderse el trascendental partido del próximo jueves frente a Universidad Católica, un encuentro clave para el futuro del Xeneize en la Copa Libertadores 2026.

Los estudios médicos realizados en las últimas horas detectaron una pequeña ruptura muscular que obligará al atacante a realizar trabajos diferenciados durante toda la semana. Aun así, tanto el jugador como el cuerpo técnico mantienen la esperanza de que pueda llegar en condiciones al compromiso en La Bombonera.

La lesión apareció luego del empate 1-1 ante Cruzeiro, partido en el que Merentiel volvió a ser determinante al marcar un gol y convertir otro sobre el final que fue anulado por el árbitro Jesús Valenzuela debido a una mano previa de Milton Delgado.

El uruguayo ya no había participado de la última práctica por precaución y ahora comenzará una recuperación intensiva para intentar estar disponible el jueves. Desde el cuerpo médico reconocen que el desgarro es pequeño y que el delantero respondió bien en las primeras evaluaciones físicas.

Para el entrenador Claudio Úbeda, la posible baja de Merentiel representa un problema importante. El atacante atraviesa un gran momento y se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo, con seis goles y dos asistencias en 20 partidos durante la temporada.

Además, Boca ya viene golpeado por otros inconvenientes físicos en ataque. El caso más reciente fue el doble desgarro de Adam Bareiro, quien sufrió lesiones en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante la eliminación frente a Huracán en el Torneo Apertura.

El panorama en la Libertadores obliga al Xeneize a jugarse todo. Boca marcha tercero en el Grupo D con siete puntos y necesita derrotar a Universidad Católica, líder con 10 unidades, para conseguir la clasificación a los octavos de final.

En caso de que Merentiel no logre recuperarse a tiempo, todo indica que Exequiel Zeballos acompañaría a Milton Giménez en la ofensiva. De todos modos, el cuerpo técnico esperará hasta último momento por la evolución física del delantero uruguayo, que ya comenzó a moverse entre algodones con la mira puesta en la gran final anticipada del jueves desde las 21.30.