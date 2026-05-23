Incendio en una vivienda del barrio Mosconi durante la madrugada

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2 de la mañana, se registró un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de calle Dr. Manuel Gorostiaga y José Hernández, en el barrio Mosconi.
Según la información inicial, la novedad fue reportada en horas de la madrugada, lo que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.
En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios, que acudió para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego a viviendas lindantes.
Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre las causas que originaron el incendio ni sobre posibles daños materiales o personas afectadas. Las actuaciones continúan bajo investigación.