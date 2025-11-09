Unión de Santa Fe le dio otro duro golpe a Quimsa en el estadio Ciudad

La Fusión tuvo otra mala noche, cayó 86 a 76 ante el Tatengue y no hace pie en la Liga Nacional. Tercera derrota para los santiagueños como local.

La Fusión no pudo sostener la ventaja inicial y cayó en el Estadio Ciudad por 86 a 76 frente a Unión de Santa Fe, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. Quimsa atraviesa un flojo momento.

El inicio encontró a Cavallero protagonista de las ofensivas del local, Basabe contestó para Unión, pero los ingresos de Lema y Figueredo ampliaron para los santiagueños que se adueñaron del primer segmento 22 a 17.

La Fusión se apoyó en Meyinsse y algunos arrestos de Solanas, pero el Tatengue lo igualó con Alessio y marchó arriba al entretiempo 40 a 36 con un buen pasaje de Elías.

Tras el descanso principal Meyinsse siguió sumando para los de coach Ramella, pero la mano efectiva de Alessio (dos triples incluidos) mantuvieron a la visita adelante, Balbi cerró el tercero con una bomba 63/50 a falta de un cuarto.

En el cierre Cavallero a distancia fue el último intento de Quimsa, pero la tranquilidad llegó con Cabrera y Basabe para sentenciar el triunfo santafesino por 86/76. Ignacio Alessio fue clave con 27 tantos además de los 18 con 9 rebotes de Emiliano Basabe, en el local 20 para Tomás Cavallero y 15 de Jerome Meyinsse.

Quimsa (5 triunfos y 5 derrotas) tendrá actividad recién el viernes 21 del corriente cuando reciba a Boca en el Estadio Ciudad.