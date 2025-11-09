El clásico bandeño y un domingo a puro fútbol en el Torneo Regional Federal Amateur

Los equipos santiagueños salen a escena en la continuidad de la cuarta fecha del torneo. Central Argentino visitará a Agua y Energía en el choque más saliente de la tarde.

Hoy 08:02

El Torneo Regional Federal Amateur continúa su marcha y los equipos santiagueños volverán a tener acción en una cuarta fecha que promete emociones fuertes y duelos de alto voltaje. Aunque gran parte de la jornada se disputó ayer, este domingo la pelota seguirá rodando con tres encuentros que captarán todas las miradas en distintos puntos de la provincia.

El plato fuerte de la fecha estará en La Banda, donde se vivirá uno de los clásicos más esperados de la región: Agua y Energía recibirá a Central Argentino desde las 17, en el estadio Artemio Iñíguez, con Emilio Maguna (Liga Santiagueña) como árbitro principal. Ambos conjuntos llegan necesitados de sumar para mantenerse en la lucha por la clasificación. El local buscará hacerse fuerte ante su gente, mientras que el Albo bandeño intentará imponer su jerarquía en un duelo que promete intensidad y pasión.

A las 17.30, el turno será para Talleres de Nueva Esperanza, que recibirá a Los Verdes de El Mojón en un choque atractivo entre dos equipos de buen presente. El juez del partido será Brian Morales, y se espera un gran marco de público para acompañar a los protagonistas.

El cierre de la jornada llegará a las 20, cuando La Ensenada Club enfrente a Icaño en el estadio Ciudad de Quimilí, bajo la conducción de Francisco Maguna Nájar, también de la Liga Santiagueña.

Por otra parte, el pasado viernes Comercio Central Unidos dio un paso clave rumbo a la clasificación al vencer por 3 a 1 a Gramilla, por la Zona 13 de la Región Centro. En tanto, Vélez de San Ramón continúa imparable: derrotó 3 a 0 a Atoj Pozo, suma puntaje ideal con 12 unidades en la Zona 11 y se mantiene como líder e invicto del grupo. En la próxima fecha visitará a Central Córdoba de Frías, mientras que Atoj Pozo, sin puntos, podría quedar sin chances de avanzar.