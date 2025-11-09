Trágica persecución policial en Estados Unidos dejó cuatro muertos y once heridos

El conductor de 22 años, implicado en el accidente, enfrenta múltiples cargos. Las tácticas policiales en Florida cosechan críticas por su peligrosidad.

Hoy 08:20

Cuatro personas murieron atropelladas y otras once sufrieron heridas en la localidad estadounidense de Tampa, en Florida, cuando un automóvil que huía de la policía chocó contra un bar muy concurrido en la madrugada de este sábado en el distrito turístico de Ybor City.

Según los reportes policiales, tres de las personas fallecieron en el lugar por la violencia del impacto y la cuarta en el hospital, donde esta tarde dos de los heridos seguían internados en la sala de terapia intensiva en situación crítica.

De acuerdo a lo informado por la Policía, un automóvil conducido por un joven de 22 años que huía de la policía a alta velocidad chocó contra el frente de Bradleys on 7th, un popular bar gay del distrito histórico de Tampa.

El automóvil de cuatro puertas y color plata que manejaba el joven Silas Sampson fue reportado por manejo imprudente en una autopista pasada la medianoche de este sábado y divisado por un helicóptero de la policía, que además lo identificó como uno de los vehículos que también participaba de carreras callejeras en la zona.

Para intentar detenerlo, la Patrulla Caminera persiguió al vehículo hasta alcanzarlo y cuando intentó realizar una maniobra de toque para hacerlo girar no tuvo éxito y, siempre según el reporte policial, se retiró.

Pese a ello, el auto de Sampson siguió su marcha a toda velocidad por las calles de Ybor City hasta atropellar a unas quince personas que se encontraban en la puerta del bar sobre la avenida 7.

En conferencia de prensa, el jefe de Policía de Tampa, Lee Bercaw, describió este episodio como “una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados”.

En tanto, la alcaldesa Jane Castor, manifestó que "toda la ciudad lamenta esta pérdida” y anunció acciones para profundizar la investigación.

Fuentes policiales a su vez señalaron que el conductor Silas Sampson quedó detenido en la cárcel del condado Hillsborough, acusado por el cuádruple homicidio, evasión agravada y lesiones graves.

En medio de la conmoción que generó el atropello masivo, el dueño del bar, Bradley Nelson, anunció que mantendrá cerrado el local hasta el lunes y pidió a sus "fieles clientes que recen por las víctimas".

Y, en un mensaje que compartió en sus rede sociales, señaló que "la única participación de Bradley's on 7th en este suceso fue encontrarse en una ubicación desafortunada. Un vehículo, involucrado en una persecución a alta velocidad, perdió el control y atropelló a tres personas en la acera, para luego entrar en el patio de Bradley's on 7th, causando una devastación total. Cuatro personas fallecieron y once resultaron heridas".

"Este suceso ha sido muy traumático para todo mi personal y para mí", añadió el propietario para luego anunciar que "por respeto a las víctimas" cerraba este fin de semana.