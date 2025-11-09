Mauricio Garzón se impuso en los 10K de la maratón aniversario del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

El atleta santiagueño fue el más veloz y se terminó adjudicando la prueba que reunió a miles de competidores.

Hoy 09:09

El atleta santiagueño Mauricio Garzón se quedó con la victoria en los 10K de la maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7”, repitiendo su dominio en una de las pruebas más convocantes del calendario provincial. Con una gran actuación, Garzón cruzó primero la meta y celebró por tercera vez en esta competencia.

En una jornada marcada por el entusiasmo y la participación de atletas de distintos puntos de la provincia, Garzón impuso su ritmo desde los primeros metros y terminó festejando con un tiempo de 32:59.

El segundo lugar fue para el loretano Juan Chaparro con 33 minutos y dos segundos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Mauro Sánchez con 33 minutos y 42 segundos, completando así un podio íntegramente santiagueño.

“Agradezco mucho a todos los que me acompañaron. Es mi tercera edición que pude festejar. Es muy lindo”, expresó el ganador tras cruzar la línea de llegada.

De esta manera, Mauricio Garzón consolida su nombre entre los grandes protagonistas del atletismo santiagueño, demostrando una vez más su constancia y talento en las pruebas de fondo.

CLASIFICACIÓN