Valentina Velardez fue la ganadora de los 10K en la maratón Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

Hoy 09:02

La atleta tucumana Valentina Velardez se consagró campeona de los 10K de la maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7”, una competencia que volvió a reunir a miles de corredores de todo el país en una verdadera fiesta deportiva.

Velardez completó el recorrido con un tiempo de 38 minutos y 35 segundos, imponiendo un ritmo sólido de principio a fin y logrando una victoria contundente.

La escoltó la santiagueña Ayelén Mansilla, quien cruzó la meta en 41 minutos y 41 segundos, mientras que el podio se completó con otra atleta local, Yaquelin Bessarez, que registró 42 minutos y 1 segundo.

Con esta actuación, Valentina Velardez reafirmó su gran presente en el atletismo regional y se quedó con una de las pruebas más importantes del calendario regional.

