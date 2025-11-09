Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Valentina Velardez fue la ganadora de los 10K en la maratón Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

La atleta tucumana cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 38 minutos y 35 segundos.

Hoy 09:02

La atleta tucumana Valentina Velardez se consagró campeona de los 10K de la maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7”, una competencia que volvió a reunir a miles de corredores de todo el país en una verdadera fiesta deportiva.

Velardez completó el recorrido con un tiempo de 38 minutos y 35 segundos, imponiendo un ritmo sólido de principio a fin y logrando una victoria contundente. 

La escoltó la santiagueña Ayelén Mansilla, quien cruzó la meta en 41 minutos y 41 segundos, mientras que el podio se completó con otra atleta local, Yaquelin Bessarez, que registró 42 minutos y 1 segundo.

Con esta actuación, Valentina Velardez reafirmó su gran presente en el atletismo regional y se quedó con una de las pruebas más importantes del calendario regional.

CLASIFICACIÓN

TEMAS Maratón del Diario El Liberal 60 años de Canal 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026
  2. 2. Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  3. 3. Franco Colapinto afronta el GP de Brasil buscando dejar atrás un arranque para el olvido
  4. 4. En vivo: la Selección Argentina busca cerrar la fase de grupos con un triunfo ante Fiji
  5. 5. Chubut eliminó los fueros en los tres poderes del Estado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT