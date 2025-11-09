Esteban Angulo se consagró en los 21K de la maratón aniversario del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

El atleta Esteban Angulo se quedó este domingo con la victoria en la exigente prueba de 21 kilómetros del tradicional maratón de El Liberal "60 Años de Canal 7", que recorrió las principales calles de Santiago del Estero y reunió a cientos de corredores de distintas provincias del país.

Con un ritmo firme y sostenido, Angulo cruzó la meta en 1 hora, 3 minutos y 40 segundos, quedándose con el triunfo en la máxima distancia del evento. El podio lo completaron el misionero Adrián Da Silva, en segundo lugar, y el riojano Gustavo Frencia, en la tercera posición.

Tras consagrarse, Angulo compartió sus sensaciones y destacó la exigencia de la competencia: “Arranqué un poco lento, pero después del kilómetro 12 cambié el ritmo y pude sacar diferencia. Es un gusto competir con grandes atletas, lo disfruté mucho”, señaló.

Además, el ganador dedicó el triunfo a sus seres queridos: “Por suerte pude aguantar y quedarme con esta victoria que me da mucha alegría. Es como una revancha, pude revalidar el buen año que estoy teniendo. Se lo dedico a mi familia y amigos, que siempre me bancaron luego de un año para el olvido”, expresó emocionado.

Con esta actuación, Esteban Angulo reafirma su gran presente deportivo y se consolida como uno de los fondistas más destacados del país, en una jornada que volvió a poner al maratón de El Liberal como una de las citas más importantes del atletismo nacional.

CLASIFICACIÓN