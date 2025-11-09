La friense Nélida Peñaflor confirmó su favoritismo y celebró en los 21K de la maratón del Diario El Liberal

La atleta santiagueño cumplió con una gran actuación y se quedó con la victoria con un tiempo de 1:12:03.

La atleta friense Nélida Peñaflor vivió una jornada inolvidable al imponerse en los 21K del maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7”, que se disputó este domingo con la participación de más de 11 mil competidores de todo el país.

La representante santiagueña confirmó su gran presente deportivo al repetir la destacada actuación del año pasado, cuando se había quedado con el primer puesto en los 10K. En esta edición, Peñaflor dio un paso más y se consagró en la máxima distancia femenina, cruzando la meta con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 3 segundos.

Tras quedarse con el triunfo, la fondista compartió su emoción: “Disfrutando de principio a fin. Lo vine a buscar: subirme al podio. Agradezco a mi esposo, a mi familia, a mi entrenador, a mis amigos y a la gente de Frías”, expresó entre sonrisas.

Con esta nueva consagración, Nélida Peñaflor se consolida como una de las principales referentes del atletismo santiagueño y del norte argentino, protagonizando una vez más una actuación sobresaliente en una competencia que reunió a miles de corredores.

