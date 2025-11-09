Termas: perdieron el control de la moto y terminaron contra la puerta de un comercio

El informe médico precisó que el conductor sufrió graves heridas, quedando internado en observación, mientras que su acompañante presentó lesiones leves.
Un siniestro vial con lesionados se registró en horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 06:00, en la intersección de calles Avellaneda y Sarmiento, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50 de Las Termas de Río Hondo.
De acuerdo con los primeros datos, Alejandro Pérez (20), con domicilio en barrio Villa Balnearia, circulaba a bordo de una motocicleta marca KTM modelo 250, color negra con detalles naranjas y sin dominio colocado, acompañado por Kiara Mansilla (18), vecina del barrio San Pablo.
Por causas que aún se investigan, al llegar a la esquina mencionada el conductor perdió el control del rodado, subiéndose a la vereda e impactando contra la puerta principal de un local comercial perteneciente a un vecino identificado como Nehemías Brandan.
Ambos ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal del CIS (Centro Integral de Salud) Termas. El informe médico precisó que Pérez sufrió politraumatismos, fractura en la pierna izquierda y una herida cortante en la región del mentón, quedando internado en observación, mientras que Mansilla presentó lesiones leves.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, junto a efectivos de la División Criminalística de la Departamental 6, quienes realizaron las pericias correspondientes y la toma fotográfica de la escena.
Por disposición de la Fiscal Pérez Vicens, se ordenó el secuestro del motovehículo y la realización de las pericias pertinentes para determinar las causas del siniestro.