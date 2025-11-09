Termas: perdieron el control de la moto y terminaron contra la puerta de un comercio

El informe médico precisó que el conductor sufrió graves heridas, quedando internado en observación, mientras que su acompañante presentó lesiones leves.

Hoy 10:48

Un siniestro vial con lesionados se registró en horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 06:00, en la intersección de calles Avellaneda y Sarmiento, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50 de Las Termas de Río Hondo.

De acuerdo con los primeros datos, Alejandro Pérez (20), con domicilio en barrio Villa Balnearia, circulaba a bordo de una motocicleta marca KTM modelo 250, color negra con detalles naranjas y sin dominio colocado, acompañado por Kiara Mansilla (18), vecina del barrio San Pablo.

Por causas que aún se investigan, al llegar a la esquina mencionada el conductor perdió el control del rodado, subiéndose a la vereda e impactando contra la puerta principal de un local comercial perteneciente a un vecino identificado como Nehemías Brandan.

Ambos ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal del CIS (Centro Integral de Salud) Termas. El informe médico precisó que Pérez sufrió politraumatismos, fractura en la pierna izquierda y una herida cortante en la región del mentón, quedando internado en observación, mientras que Mansilla presentó lesiones leves.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, junto a efectivos de la División Criminalística de la Departamental 6, quienes realizaron las pericias correspondientes y la toma fotográfica de la escena.

Por disposición de la Fiscal Pérez Vicens, se ordenó el secuestro del motovehículo y la realización de las pericias pertinentes para determinar las causas del siniestro.