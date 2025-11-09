Ingresar
Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer e investigan las causas de su muerte

La víctima fue identificada. Tenía 18 años. El hecho sucedió en Frías. Investigan un posible homicidio. Se ordenó la realización de una autopsia.

Hoy 12:12
Cuerpo sin vida Frías

Efectivos policiales identificaron a la víctima a partir de tatuajes y vestimenta, como Emilse Camila Barrera de 18 años de edad.

 Ahora tratarán de establecer las causas de la muerte de la joven que fue hallada durante la mañana de este domingo en la ciudad de Frías.

Lugar donde hallaron el cuerpo Lugar donde hallaron el cuerpo

Según se informó el cuerpo fue hallado en inmediaciones de Catamarca y Ruta 157 de la ciudad cabecera del departamento Choya.

De inmediato las autoridades llegaron al lugar para preservar la escena por pedido de la fiscalía a cargo de Natalia Lorena Simoes, quien también solicitó la realización de una autopsia y la intervención de la División Homicidios y Delitos Complejos de la policía de la provincia.

Si bien no se dieron detalles de los motivos del deceso las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

TEMAS Departamento Choya Frías

