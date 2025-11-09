El gesto que confirma que Evangelina Anderson ya olvidó a Martín Demichelis

Evangelina Anderson hizo un posteo en el que dejó en claro que Martín Demichelis es cosa del pasado y que está abierta a nuevos desafíos en su vida personal.

Hoy 11:15

Evangelina Anderson dio vuelta la página y Martín Demichelis ya es cosa del pasado. Si bien el proceso no fue fácil y le costó adaptarse al comienzo, la modelo parece haber hecho definitivamente el duelo y hoy atraviesa un gran momento, tanto en lo laboral como en lo personal.

Lejos del escándalo y enfocada en su bienestar, Evangelina se muestra más serena, conectada con su entorno y abierta a nuevas etapas en su vida. Sin embargo, esta vez prefiere ir con calma y esperar a la persona indicada. Según compartió en su cuenta de Instagram, la modelo recurrió a rituales tradicionales de manifestación, como escribir en un papel aquello que desea atraer para su futuro sentimental.

"Quiero encontrar al amor de mi vida", escribió sobre un papel de color naranja junto a un corazón, y al que no dudó en sacarle una foto que luego publicó. "¿Pero estos deseos se cumplen o es...?", consultó Eva, analizando la posibilidad de que sea mentira. "Obviamente, hay que ponerle mucha energía", se escuchó que le respondieron en el video.

"Manifestando", escribió para dejar más en claro que ya olvidó por completo a su ex marido y padre de sus tres hijos, y que ya tiene ganas de comenzar una nueva relación que llene de amor su vida.

Cómo terminó la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En agosto se confirmó la ruptura definitiva entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 18 años de relación y tres hijos en común. La noticia sorprendió a muchos, aunque no resultó del todo inesperada: desde hacía meses, el desgaste en la pareja era evidente y se reflejaba en gestos, publicaciones y versiones que comenzaron a circular en los medios.

La noticia se conoció en LAM a través del clásico enigmático que mantiene en vilo a los televidentes. “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos”, reveló Pepe Ochoa, detallando la logística que habrían seguido para manejar el tema con discreción.

El encargado de confirmar la ruptura habría sido nada menos que el tatuador de la modelo. “Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín”, contó el panelista, dejando entrever que la modelo buscaba cerrar definitivamente una etapa de su vida.

Entre tantas versiones que circularon, la más fuerte fue que él le habría sido infiel a Evangelina en reiteradas ocasiones.