César Javier Parodi ganó los $10 millones del Maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7”

El afortunado ganador del sorteo de los $10 millones del Maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7” recibió el premio mayor del evento que convocó nuevamente a miles de santiagueños.

Hoy 12:15

Un vecino del barrio Huaico Hondo se convirtió en el afortunado ganador de los $10 millones que se sortearon entre los participantes de una nueva edición del Maratón aniversario Diario El Liberal “60 años de Canal 7”.

Se trata de César Javier Parodi, quien se mostró exultante al recibir el cheque con su premio ya que la próxima semana cumplirá 50 años y lo celebrará a lo grande con lo que consideró un regalo anticipado.

Además, Araceli Realte fue la ganadora del premio de $3 millones y Cristian Mussio, el de $2 millones de Tu Mundo Constructor.

El maratón, organizado por El Liberal con el acompañamiento de Canal 7, consolida su lugar como un clásico que combina deporte, historia y comunidad en el corazón de Santiago del Estero.