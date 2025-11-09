Manejaba en ojotas, perdió el control de su auto y atropelló a tres jubiladas

Video. Las víctimas tienen 65, 73 y 91 años. Una de ellas podría perder el brazo. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Hoy 12:36

Tres mujeres resultaron gravemente heridas en la localidad bonaerense de Lanús luego de ser atropelladas mientras cruzaban una avenida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro vial ocurrió este sábado cuando un automóvil Renault Symbol conducido por M. Ezequiel E., de 37 años, embistió a las víctimas en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida 25 de Mayo. La colisión provocó lesiones graves y movilizó a personal policial y médico. Fuentes de la investigación confirmaron que el automovilista manejaba en ojotas.

En el video se observa cómo el vehículo atropella desde atrás a las víctimas que cruzaban la avenida sin darse cuenta de la presencia del Renault Symbol. Las víctimas terminaron sobre el asfalto, ante la vista de las personas que pasaban por el lugar.

Te recomendamos: Tras la tragedia familiar en José C. Paz, dos de los tres niños internados fueron dados de alta

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, Juana V., de 73 años, sufrió lesiones en el brazo izquierdo, con diagnóstico de posible amputación. Mirta S. A. L., de 91 años, presentó lesiones en la cabeza y fractura expuesta, además de perder el conocimiento al momento del accidente. Por su parte, Teresa C. M., de 65 años, manifestó dolores fuertes en la región lumbar. Las tres víctimas fueron trasladadas por personal del SAME al Hospital Evita.

Las autoridades del caso confirmaron a este medio que las tres mujeres se encuentran fuera de peligro. El conductor, que iba acompañado por un menor, fue sometido al test de alcoholemia por parte del personal de Tránsito, pero dio negativo. Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Dra. Silvia Busano.

De acuerdo con el reporte policial, se solicitó la presencia de peritos en el lugar y se inició una investigación caratulada como lesiones culposas graves. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.