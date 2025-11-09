Desde el aire: la espectacular largada de la Maratón aniversario Diario El Liberal "60 años de Canal 7"

Más de 11 mil personas se reunieron para participar de uno de los eventos deportivos más importantes del NOA. Mirá la impresionante largada.

Hoy 15:31

A las 8 en punto, una nueva edición de la emblemática Maratón del Diario El Liberal tuvo inicio sobre calle Olaechea, con la participación de miles de deportistas de todo el país que llegaron para formar parte del evento.

El comienzo de la competencia ofreció un impactante marco visual, con miles de corredores colmando las calles de la ciudad en una postal que fue captada desde el aire por las cámaras y drones de Canal 7, reflejando la magnitud y espectacularidad del evento.

Las imágenes mostraron una marea humana avanzando entre aplausos, música y banderas, en una celebración que combinó deporte, emoción y espíritu comunitario.