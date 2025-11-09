Profunda tristeza por el fallecimiento del Dr. José Francisco Sirena, reconocido cardiólogo santiagueño

El destacado profesional de la salud falleció tras una dura lucha contra una enfermedad renal. En los últimos días, su familia había pedido dadores de sangre.

Hoy 16:29

El ámbito médico de Santiago del Estero se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del Dr. José Francisco Sirena, un reconocido cardiólogo de la provincia. El profesional venía enfrentando desde hace tiempo una insuficiencia renal que había deteriorado su estado de salud.

En los últimos días, familiares y allegados habían difundido un pedido solidario de dadores de sangre, ya que el médico permanecía internado en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.

El Dr. Sirena era muy respetado en el ámbito médico por su destacada trayectoria y por su compromiso con la promoción de la donación de órganos, una causa que impulsó activamente a lo largo de su carrera. También se destacaba por su faceta artística.

Colegas, pacientes y amigos lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales, recordándolo no solo por su vocación de servicio y su calidez humana, sino también por su aporte a la comunidad médica y cultural de la provincia.