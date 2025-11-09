La Maratón de El Liberal volvió a adueñarse de las calles de Santiago del Estero en una jornada inolvidable

La Madre de Ciudades vivió una verdadera fiesta deportiva para celebrar los 127 de El Decano del Norte Argentino. Más de 11 mil corredores participaron de la prueba más convocante de la región.

Hoy 19:29

La tradicional Maratón de El Liberal volvió a adueñarse de las calles de la ciudad en una jornada marcada por la emoción, el color y la participación masiva. Miles de santiagueños fueron protagonistas de la 66ª edición de esta competencia que ya se ha convertido en un clásico del calendario deportivo provincial y que este año celebró los 127 años del diario, fundado el pasado 3 de noviembre.

Con un clima ideal que acompañó desde las primeras horas de la mañana, la ciudad se transformó en un gran circuito deportivo donde atletas profesionales, aficionados, familias y grupos de amigos compartieron una misma pasión: correr y celebrar juntos el aniversario de El Decano de la prensa santiagueña.

En total, fueron casi 11 mil los inscriptos, marcando un nuevo récord de participación. Los corredores pudieron optar entre los ya tradicionales 10 y 21 kilómetros, recorriendo los principales puntos de Santiago del Estero, en un circuito que unió historia, deporte y comunidad.

La competencia contó con el respaldo del Banco Santiago del Estero, Tarjeta Sol, Canal 7, que también celebra sus 60 años, y el acompañamiento de importantes empresas locales, nacionales e internacionales como McDonald’s, Tu Mundo Constructor, Lo Bruno Automotores, Secco, Bio, Sporting, además del Gobierno de la Provincia y las municipalidades de Santiago del Estero y La Banda.

Una vez más, uno de los puntos más destacados fue el espacio inclusivo, pensado para que personas de todas las edades y condiciones pudieran ser parte de la experiencia. También se destacó el dispositivo de hidratación, asistencia médica y logística, que garantizó el bienestar de cada participante.

Como cada año, la Maratón de El Liberal no solo fue una competencia, sino una auténtica fiesta del deporte y la comunidad. Establecimientos educativos y grupos artísticos aportaron color, música y coreografías en distintos puntos del recorrido, alentando a los corredores durante toda la jornada.

El cierre fue a pura alegría, con un show artístico con músicos y bailarines locales, que pusieron ritmo y emoción al final de una jornada inolvidable.

La Maratón de El Liberal volvió a demostrar por qué es la prueba atlética más grande y esperada de Santiago del Estero, una tradición que une generaciones y que, año tras año, convoca a miles de personas bajo un mismo espíritu: el de celebrar corriendo la historia y la identidad de un pueblo.