Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 25º
X
País

Javier Milei volvió a crecer su imagen positiva tras el triunfo en las elecciones legislativas

Una encuesta de “Opina Argentina” revela que, tras las legislativas, Javier Milei mejoró su imagen y crecieron las expectativas sociales.

Hoy 19:19

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, una nueva encuesta de “Opina Argentina” muestra una mejora en la imagen del presidente Javier Milei y un repunte en las expectativas sociales sobre el futuro del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La victoria nacional en las elecciones legislativas de octubre, que incluyó la provincia de Buenos Aires, revitalizó la figura del presidente Javier Milei, según una encuesta de la consultora Opina Argentina.

El estudio, realizado entre el 1 y el 4 de noviembre sobre 1.838 casos, revela que la imagen positiva del mandatario creció ocho puntos después de cuatro meses consecutivos de caída, alcanzando un 48%, mientras que la negativa bajó a 52%.

En el ranking de dirigentes, Milei encabeza la lista, seguido por Patricia Bullrich con 47% de imagen positiva, quien también mejoró cuatro puntos respecto al mes anterior. Detrás se ubican Mauricio Macri (45%), Luis Caputo (42%), Axel Kicillof (41%), Cristina Kirchner (37%), Sergio Massa (36%) y Victoria Villarruel (32%).

Además, la percepción sobre la situación del país también mostró señales de mejora: el 42% de los encuestados considera que la Argentina está mejor que el año pasado, frente a un 48% que la ve peor.

Crecen las expectativas y el apoyo al Gobierno libertario

El optimismo hacia el futuro aumentó tras los comicios: el 46% de los encuestados cree que la Argentina estará mejor dentro de un año, doce puntos más que en octubre. Paralelamente, el respaldo al Gobierno también se consolidó: el 45% de los consultados se identifica como seguidor de Javier Milei (frente al 36% previo), mientras que los opositores bajaron al 43%.

El apoyo es mayoritario entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde alcanza el 63%. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 54% afirma que votó por la expectativa de que el esfuerzo actual traerá beneficios, mientras que el 24% lo hizo por la baja de la inflación. En cambio, el 65% de los votantes de Fuerza Patria interpretó el voto libertario como un rechazo al peronismo antes que un respaldo directo al Gobierno.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con Zeballos como figura, Boca le ganó el Superclásico a River, agudizó su crisis y se clasificó a la Libertadores 2026
  2. 2. En Interlagos, Franco Colapinto cerró su labor en la 15ª posición en la Fórmula 1
  3. 3. Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  4. 4. Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer e investigan las causas de su muerte
  5. 5. Termas: perdieron el control de la moto y terminaron contra la puerta de un comercio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT