Javier Milei volvió a crecer su imagen positiva tras el triunfo en las elecciones legislativas

Una encuesta de “Opina Argentina” revela que, tras las legislativas, Javier Milei mejoró su imagen y crecieron las expectativas sociales.

Hoy 19:19

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, una nueva encuesta de “Opina Argentina” muestra una mejora en la imagen del presidente Javier Milei y un repunte en las expectativas sociales sobre el futuro del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La victoria nacional en las elecciones legislativas de octubre, que incluyó la provincia de Buenos Aires, revitalizó la figura del presidente Javier Milei, según una encuesta de la consultora Opina Argentina.

El estudio, realizado entre el 1 y el 4 de noviembre sobre 1.838 casos, revela que la imagen positiva del mandatario creció ocho puntos después de cuatro meses consecutivos de caída, alcanzando un 48%, mientras que la negativa bajó a 52%.

En el ranking de dirigentes, Milei encabeza la lista, seguido por Patricia Bullrich con 47% de imagen positiva, quien también mejoró cuatro puntos respecto al mes anterior. Detrás se ubican Mauricio Macri (45%), Luis Caputo (42%), Axel Kicillof (41%), Cristina Kirchner (37%), Sergio Massa (36%) y Victoria Villarruel (32%).

Además, la percepción sobre la situación del país también mostró señales de mejora: el 42% de los encuestados considera que la Argentina está mejor que el año pasado, frente a un 48% que la ve peor.

Crecen las expectativas y el apoyo al Gobierno libertario

El optimismo hacia el futuro aumentó tras los comicios: el 46% de los encuestados cree que la Argentina estará mejor dentro de un año, doce puntos más que en octubre. Paralelamente, el respaldo al Gobierno también se consolidó: el 45% de los consultados se identifica como seguidor de Javier Milei (frente al 36% previo), mientras que los opositores bajaron al 43%.

El apoyo es mayoritario entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde alcanza el 63%. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 54% afirma que votó por la expectativa de que el esfuerzo actual traerá beneficios, mientras que el 24% lo hizo por la baja de la inflación. En cambio, el 65% de los votantes de Fuerza Patria interpretó el voto libertario como un rechazo al peronismo antes que un respaldo directo al Gobierno.