"Un minuto de silencio para River...": las cargadas de Boca tras ganarle a River el Superclásico

Todo el plantel Xeneize cantó a la par de la gente tras ganarle 2-0 al Millonario.

Hoy 19:45

Boca no solo ganó el superclásico, sino que también volvió a la Copa Libertadores cumpliendo el primer objetivo que se planteó en este 2025. Y la alegría del plantel tras ganar 2-0 ante River, se vio reflejado en el festejo que tuvieron tras el pitazo final de Nicolás Ramírez que volvía a darle un triunfo al Xeneize en la Bombonera tras dos clásicos.

Todo el plantel, incluido algunos miembros del cuerpo técnico, se acercaron al arco de la 12 para saludar a la gente de Boca y cantaron "las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuándo no salen campeón...", coreó el plantel de Boca junto a la gente que se colgó al alambrado vestida de fantasmas de la B.