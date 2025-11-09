Ingresar
Policiales

Una joven sufrió graves heridas luego de tirarse al vacío desde un tanque en desuso en Frías

Una adolescente resultó con fractura expuesta luego de arrojarse desde un tanque de cemento en un predio. Fue derivada al Hospital Regional por la complejidad de las heridas. La Justicia investiga el hecho.

Hoy 20:21

Alrededor de las 18 horas, en la ciudad de Frías, donde una joven identificada como Brisa Guerra, domiciliada en pasaje Vicente Peñaloza y Alcira de Lemos, terminó con severas lesiones tras caer de un tanque de cemento en desuso ubicado dentro de un predio cerrado.

El lugar del hecho fue un predio donde acudió la unidad móvil 1190 luego de que se informara que una joven se habría arrojado desde la estructura.

En paralelo, en la Comisaría Comunitaria N° 3 de la Mujer y la Familia se presentó Walter Oscar Gonzales, padrastro de la joven, residente en barrio Esperanza 3. El hombre manifestó que su hijastra se había escapado de su domicilio durante la mañana y que no había regresado; sin embargo, les enviaba fotos y videos desde el predio mencionado.

Al dirigirse al lugar, encontraron el predio totalmente cerrado. Luego observaron a la joven salir corriendo desde uno de los galpones y subir al tanque. Cuando lograron ingresar, la adolescente saltó, cayendo pesadamente al suelo.

Instantes después llegó personal del nosocomio local en ambulancia, que la trasladó consciente, pero con una aparente fractura expuesta en la pierna derecha.
En el Hospital Zonal, personal policial se entrevistó con enfermería, quienes informaron que el Dr. Ibañez diagnosticó fractura expuesta en cadera y rodilla derecha, por lo que la paciente fue derivada al Hospital Regional de Santiago del Estero para estudios más complejos.

