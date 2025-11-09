Gallardo en silencio: la fuerte reacción del DT tras la derrota de River en el Superclásico

El Muñeco Gallardo se fue de la Bombonera sin hablar, luego del duro 2-0 de Boca sobre River, en un momento crítico para el Millonario que no levanta cabeza en el Torneo Clausura.

Hoy 20:58

Marcelo Gallardo eligió el silencio. El entrenador de River Plate abandonó la Bombonera sin brindar declaraciones tras la dolorosa derrota 2-0 ante Boca, por la fecha 15 del Torneo Clausura, un golpe que profundizó la crisis deportiva del club de Núñez.

El DT del Millonario evitó el contacto con la prensa, como ya lo había hecho semanas atrás tras la caída ante Gimnasia en el Monumental. La decisión refleja el difícil momento que atraviesa su equipo, que no encuentra respuestas futbolísticas ni anímicas y se aleja de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

A pesar del mal presente, Gallardo renovó su contrato hasta diciembre de 2026, en la antesala de las elecciones presidenciales del club, donde Stéfano Di Carlo resultó electo como nuevo presidente. Sin embargo, el proyecto deportivo aún no da señales de recuperación.

River sigue en caída libre: sin títulos en el año, eliminado en cuartos de final de la Libertadores, y con un plantel que no logra justificar la fuerte inversión realizada, la derrota en el Superclásico fue un nuevo golpe al orgullo del equipo y de su histórico entrenador.