“Se me fue la mano”: la frase del principal acusado que marca la investigación por la muerte de Emilse Barrera en Frías

La ciudad permanece conmovida tras el hallazgo del cuerpo de Emilse Camila Barrera, de 18 años, en una zona montuosa cercana a la Ruta 157.

Hoy 21:22

La ciudad de Frías amaneció atravesada por un clima de inquietud y preguntas abiertas luego del hallazgo del cuerpo sin vida de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años cuyo deceso fue reportado por un hombre de 63 años que transitaba por una zona montuosa próxima a Catamarca y a la Ruta nacional 157.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Personal policial constató que la víctima presentaba un golpe en el rostro con signos de sangrado, lo que llevó a la intervención inmediata de la División Homicidios y de la fiscal de turno, Dra. Natalia Simoes, quien dispuso preservar el lugar y avanzar con la autopsia para determinar la mecánica de la muerte.

La causa se maneja con estricta reserva, pero en las últimas horas tomó un giro determinante: quedó detenido Raul Pallares, señalado como el principal sospechoso. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hombre reconoció que había pactado un encuentro con la joven y admitió haber estado con ella. En su declaración, habría dicho que “se le fue la mano”.

Otra línea investigativa apunta a Dolores Estefanía del Carmen, señalada como la persona que le conseguía clientes a la víctima para presuntos encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía.

También aparece mencionado René Roberto Juárez, residente del barrio Banda Verde y propietario de la vivienda donde Emilse habría sido vista por última vez. Hasta el momento, Juárez no declaró ante las autoridades.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando con análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias forenses que buscan reconstruir con precisión las últimas horas de la joven y establecer las responsabilidades en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad.