Arquería santiagueña en lo más alto: Raúl Córdoba, campeón regional en Río Cuarto

El Tiro Federal Argentino de La Banda tuvo una destacada actuación en la Final Regional Zona Norte de Tiro con Arco, con podios y grandes resultados para Santiago del Estero.

Hoy 22:51

Este domingo se disputó en Río Cuarto (Córdoba) la Final Regional Zona Norte de Tiro con Arco, con presencia de competidores de Córdoba, Mendoza, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. La delegación bandeña del Tiro Federal Argentino de La Banda representó con orgullo a la provincia y consiguió resultados destacados.

En la categoría Escuela 30 metros, Ana Sisnero logró ubicarse entre los 10 primeros puestos, mostrando una gran proyección. En Senior, Gabriel Bruno se destacó con un meritorio 4° lugar, quedando muy cerca del podio.

La gran alegría llegó en la categoría +50, donde Raúl Córdoba se consagró campeón regional 2025, llevando a Santiago del Estero a lo más alto del podio y reafirmando el crecimiento del tiro con arco en la provincia.

Ahora, los representantes santiagueños se preparan para la Final Nacional, que se disputará los días 21, 22 y 23 de noviembre, donde Gabriel Bruno y Raúl Córdoba volverán a competir por dejar bien en alto los colores del Tiro Federal Argentino de La Banda y de toda la provincia.