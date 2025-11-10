Oriana Sabatini festejó su baby shower con temática de “Harry Potter”

La modelo y artista compartió parte de un festejo exclusivo, junto con personas muy cercanas a ellas.

09/11/2025

En un evento íntimo, Oriana Sabatini festejó su baby shower y la temática elegida fue la saga “Harry Potter”. La figura compartió, a través de su perfil en Instagram (@orianasabatini), distintas historias de algunas personas de su entorno más cercano que participaron en la celebración.

A través de 12 historias, se reflejó una ceremonia cálida y llena de ilusión por el bebé de la pareja que conforman Sabatini y Paulo Dybala. Entre los invitados, estuvo presente su hermana, Tiziana Sabatini.

Uno de los detalles más llamativos de la celebración fue el momento en el que todas las presentes escribieron mensajes en la panza de Oriana. Ese, junto con otras escenas, quedaron registradas: