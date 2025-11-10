Jennifer Lawrence: "Muchos actores se ofenden si no quieres acostarte con ellos"

La actriz habló sobre comportamientos inapropiados en la industria y destacó la buena relación profesional con Robert Pattinson durante el rodaje de "Die My Love".

Hoy 07:44

Jennifer Lawrence compartió en una reciente entrevista algunos de los momentos más difíciles que ha vivido en su carrera dentro de Hollywood. En diálogo con el pódcast “Las Culturistas”, la actriz reconoció haber pasado por situaciones incómodas con otros actores, señalando que “muchos actores se ofenden si no quieres acostarte con ellos”. Según explicó, la actitud de algunos compañeros cambia tras su rechazo, generando un ambiente laboral hostil. “Entonces empieza el castigo”, añadió.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la promoción de su nueva película, Die My Love, que coprotagoniza con Robert Pattinson. Lawrence aclaró que el intérprete de Crepúsculo no está entre los actores que la hicieron sentir incómoda, y destacó el respeto con el que trabajaron juntos.

“Me sentía muy segura con Rob. No es un pervertido, está muy enamorado de su pareja y hablábamos principalmente de nuestros hijos”, comentó la actriz, quien aseguró no haber necesitado un coordinador de intimidad durante el rodaje.

La película “Die My Love”, dirigida por Lynne Ramsay, es una adaptación de la novela de Ariana Harwicz. La historia sigue a una mujer que atraviesa profundas alteraciones emocionales tras el nacimiento de su bebé, un papel que Lawrence describió como uno de los más desafiantes de su carrera.