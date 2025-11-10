El superalimento que potencia el crecimiento muscular y protege el corazón

Incorporar este cereal diariamente contribuye a mejorar la composición corporal, regular el metabolismo y apoyar la salud cardiovascular, según especialistas.

Hoy 07:43

El interés por mejorar la composición corporal ha puesto el foco sobre alimentos funcionales. Entre ellos, la avena se destaca por su aporte nutricional fundamental para el desarrollo muscular, según reportes de The New York Times. Entrenadores y especialistas en nutrición deportiva mencionan la relevancia de este cereal en planes alimentarios para quienes buscan aumentar masa magra y optimizar la recuperación física.

La avena contiene una combinación de nutrientes que favorece la formación de músculo tras el esfuerzo físico. Harvard Health Publishing informó que su alto contenido en proteínas, junto con la presencia de carbohidratos complejos y fibra, entrega energía sostenida que beneficia la síntesis proteica.

Para el nutricionista español Aitor Sánchez "los beta-glucanos, presentes en la avena, contribuyen a estabilizar el azúcar en sangre, permitiendo un mejor aprovechamiento de los nutrientes tras el entrenamiento". Además, la avena aporta aminoácidos esenciales como la leucina, clave en la reparación y construcción muscular, y minerales como el magnesio y el fósforo, que participan en los procesos energéticos del músculo.

Investigaciones difundidas en Men’s Health señalan que el momento de consumir avena influye en el aprovechamiento de sus nutrientes. Antes del entrenamiento, su aporte de carbohidratos complejos mantiene la energía durante el esfuerzo físico, mientras que después de la actividad, su contenido de proteínas apoya la recuperación y el crecimiento muscular.

Según BBC Mundo, especialistas coinciden en que ingerir avena como parte del desayuno o como colación previa al ejercicio puede mejorar el rendimiento atlético. “Una ración cercana al entrenamiento incrementa la disponibilidad de glucógeno muscular”, explicó el preparador físico Óscar Sánchez al medio británico.

El consenso entre profesionales de la nutrición, referenciado por WebMD, establece que consumir entre 40 y 60 gramos de avena diaria cubre los requerimientos para adultos activos. Esa cantidad corresponde a aproximadamente media taza de avena seca y aporta suficientes fibras, proteínas y micronutrientes sin exceder en calorías.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la avena en su listado de cereales recomendables para la dieta regular, recordando que los excesos pueden resultar contraproducentes y afectan la digestión, según datos recogidos por Reuters. El control de porciones se adapta a la intensidad de la rutina física y las necesidades individuales.