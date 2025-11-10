Jeremy Renner responde a las acusaciones de acoso de la cineasta Yi Zhou

La directora asegura que el actor le envió fotografías íntimas sin pedírselo y que tuvo comportamientos agresivos.

Hoy 07:42

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel como Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel, se ha visto envuelto en una polémica tras ser acusado de acoso por la directora y artista multidisciplinar Yi Zhou. La cineasta, que actualmente trabaja en varios proyectos vinculados a la industria del entretenimiento, asegura que el intérprete le envió fotografías íntimas no solicitadas y mostró comportamientos agresivos durante un encuentro reciente.

Ante estas acusaciones, a través de un comunicado remitido a Variety, un representante de Renner ha negado categóricamente las acusaciones. "Las afirmaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas", asegura el portavoz. Por ahora, el abogado del actor no ha respondido a las peticiones de comentarios adicionales ni ha anunciado medidas legales.

Zhou, de 37 años, hizo públicas sus declaraciones a través de una serie de publicaciones en Instagram acompañadas de los hashtags #Cancel y #CancelJeremyRenner. En ellas afirma que el actor la contactó el pasado mes de junio y comenzó a enviarle "una serie de imágenes pornográficas no solicitadas" a través de mensajes directos y WhatsApp. Según su relato, Renner la "sedujo" con muestras de afecto para luego comportarse de manera que ella describe como "violenta y perturbadora".

En declaraciones posteriores al Daily Mail, la directora ha detallado un supuesto incidente ocurrido el 20 de agosto, cuando ambos se reunieron para discutir un proyecto documental. Zhou asegura que Renner consumió una botella de vino y que su comportamiento la llevó a encerrarse en una habitación por miedo. También afirma haber enviado mensajes de texto a terceros aquella noche advirtiendo sobre la actitud del actor.

Zhou vincula lo ocurrido con lo que considera una "campaña de desprestigio" en su contra. "Esta experiencia muestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña para desacreditar a las mujeres, especialmente a las cineastas asiáticas", ha escrito en sus redes sociales. "Estoy conmocionada, pero agradecida por el apoyo de quienes buscan exponer los abusos y la violencia contra las mujeres", agrega.

Antes de que surgieran estas acusaciones, Renner y Zhou habían trabajado juntos en varios proyectos. El actor participa como entrevistado en el documental 'Chronicles of Disney' dirigido por Zhou y centrado en la historia del legendario estudio de animación. También presta su voz en 'Stardust Future: Stars and Scars', un filme animado creado íntegramente mediante inteligencia artificial y promovido como una obra pionera en su campo.

Por el momento, Renner no ha ofrecido declaraciones personales más allá del comunicado de su representante. Mientras tanto, los proyectos conjuntos entre el actor y la cineasta permanecen en el aire.