Caso Libra: el informe final se conocerá el 18 de noviembre

La comisión parlamentaria concluyó su investigación. Desde la Coalición Cívica adelantaron medidas judiciales, mientras crecen los cruces entre los bloques.

Hoy 08:15

Tras casi tres meses de trabajo, los diputados de la oposición avanzaron con la investigación del caso Libra y encontraron, según relató el diputado Juan Marino, indicios que “refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.

Marino presentó además un informe técnico de parte del experto en blockchain Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil que operaron con la criptomoneda Libra, y se registró que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares.

A pedido de la diputada Mónica Frade y con el respaldo del resto de los integrantes, la Comisión resolvió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que había rechazado el pedido de auxilio de la fuerza pública.

Además, se avanzará con denuncias penales contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano y varios funcionarios del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, los representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y Sergio Morales, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc. A todos ellos se los acusa de mal desempeño, falta de colaboración e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El diputado Maximiliano Ferraro dijo: “Durante estos tres meses, luego de destrabar el bloqueo inicial del oficialismo, llevamos adelante 11 reuniones de trabajo, dispusimos medidas de prueba, recibimos documentación de plataformas exchanges, organismos públicos y especialistas, y consolidamos todo en un expediente de 10 cuerpos que reúne la totalidad de las actuaciones, el que será remito en copia íntegra al Juzgado Federal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano”.

Por su parte desde el oficialismo participó de la reunión la diputada Alida Ferreyra, quien no integra la misma, y leyó un documento, firmado por el bloque que conduce Gabriel Bornoroni, donde expresó que “el proceso llevado a cabo por la comisión investigadora es nulo”. Además, manifestó que se entorpeció la investigación judicial y no se respetó el rol del Congreso. “Se vulneraron las garantías individuales intentando querer citar por la fuerza pública a personas para que concurran a declarar ante la comisión”, agregó.

La diputada Ferreyra planteó: “El desarrollo irregular e ilegítimo de la comisión ha demostrado que un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que, ni siquiera están acusados en el caso en cuestión de qué se trata”.

Por supuesto se generó una discusión, la diputada Sabrina Selva respondió: “Los diputados del oficialismo se ausentaron de la comisión, y no obstruimos la investigación judicial, al revés, colaboramos con la justicia”. Mientras que Mónica Frade dijo que “hay un reglamento que sería importante que el oficialismo, cada tanto, lo lea”, descartando además intromisión de la comisión con la investigación del Poder Judicial.

Sabrina Selva previamente aclaró que la comisión identificó un conjunto de transferencias de criptomonedas que coinciden en montos y fechas con los pagos reportados en un presunto “acuerdo de cooperación” para monetizar la imagen del presidente Javier Milei, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon. Donde se mencionó un borrador de acuerdo que estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain.

A raíz de un oficio enviado por la comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente a Mauricio Novelli y entregó sus movimientos. Recibió aproximadamente 300.000 dólares criptos entre el 19 y 30 de noviembre de 2024, y 250.000 el 17 de enero de 2025. Estas transacciones se correlacionan directamente con los montos y el cronograma del acuerdo reportado.

Agregó Selva que “la comisión pudo verificar que Mauricio Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, por parte de esa billetera, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera que había recibido los 550.000 dólares distribuyó el resto de los fondos a billeteras radicadas en múltiples exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance”.

La Comisión consideró que estas transferencias podrían corresponder a los pagos realizados por Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) en virtud de dicho acuerdo. En consecuencia, se resolvió librar nuevos oficios a estos exchanges para identificar a los destinatarios finales de los fondos y continuar con la trazabilidad del dinero.

Participaron de la última reunión, además, los diputados Esteban Paulón y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Carolina Gaillard, Julia Strada, Florencia Carignano, Itai Hagman y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria; Mariela Coletta (UCR); Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

En abril de este año el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora a raíz de la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei, el pasado 14 de febrero, a través de su cuenta en la red social X, sosteniendo que sería para financiar empresas argentinas.

Hubo además pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la interpelación del por entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No concurrieron al Congreso para ser interpelados los ministros de Economía, Luis Caputo, ni el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Tampoco lo hizo, ante las reiteradas citaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.