"En el gobierno hay consciencia de que todos los cambios se tienen que hacer antes de marzo"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados analizó este lunes en su columna para Radio Panorama el escenario económico y político del país, destacando que dentro del Gobierno “hay consciencia de que todos los cambios se tienen que hacer antes de marzo”.

En relación con el debate sobre la banda cambiaria, Granados explicó: “Todo el mundo habla de que se modificaría hacia arriba y es porque Bloomberg dijo que seguramente se va a aumentar el 1,5% mensual, algo que Economía salió a desmentir luego. El ministro Caputo, desde Nueva York y ante empresarios muy importantes, fue consultado por este tema y le preguntaron si era posible recalibrar el techo de la banda. Él dijo ‘tal vez eso’, y Bloomberg publicó esto que después desmintieron. Es tanta la idea de que hay que dar una noticia extra, que pasan estas cosas”.

Asimismo, el especialista señaló que “actualmente están bajando las tasas” y que, tras las elecciones, “la cosa se desinfló, hubo más tranquilidad y todo se desinfló”. Añadió que “hay tasa cero para comprar autos y cuotas fijas sin interés”, algo que también se refleja “en los créditos prendarios”.

Por otra parte, sostuvo que “los sindicalistas están de acuerdo con la reforma laboral, ya están los números para que salga, mientras no les toquen la caja”. En cuanto a los gobernadores, afirmó: “Están todos pasando la gorra; la billetera la están pasando en la oficina de Santilli”.

Finalmente, Granados subrayó que el oficialismo busca aprovechar el contexto actual para avanzar con su programa: “Hay consciencia de que todos los cambios se tienen que hacer antes de marzo, aprovechar el momento”.