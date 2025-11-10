Milly Alcock protagonizarán la nueva película de terror "Hot Mother"

El film australiano, dirigido por Lucy Knox, promete tensión, simbolismo y una intensa exploración del vínculo entre madre e hija.

Hoy 09:09

Una sauna, dos actrices de primer nivel y una atmósfera cargada de miedo. Así se presenta Hot Mother, la nueva película de terror protagonizada por Milly Alcock y Toni Collette, que promete llevar el concepto de un simple día de spa a los terrenos más inquietantes del cine psicológico.

El proyecto, escrito y dirigido por Lucy Knox, amplía la historia de su cortometraje homónimo de 2020 y se perfila como una de las producciones australianas más esperadas del género. La trama sigue a una madre y su hija que intentan reconectar durante un retiro de bienestar, pero lo que empieza como un momento de calma termina convirtiéndose en una pesadilla cuando ambas quedan atrapadas en una sauna sin salida.

Knox explicó que el film utiliza el calor, el encierro y la desesperación como metáforas de la complejidad del vínculo madre-hija, una propuesta que combina el terror físico con la carga emocional. En este contexto, Milly Alcock interpreta a una joven que debe enfrentar sus miedos y su relación con su madre en una situación límite.

Hot Mother está producida por Alex Coco, uno de los responsables de la ganadora del Óscar Anora, junto a Carver Films, compañía reconocida por impulsar nuevos talentos australianos. Las productoras Anna McLeish y Sarah Shaw destacaron la fuerza del guion y la visión de Knox: “Es una autora con una voz propia y un elenco excepcional”.

Milly Alcock

Para Toni Collette, la película representa un esperado regreso al terror, género en el que brilló con Hereditary y El sexto sentido. Además de protagonizarla, participará como productora ejecutiva a través de su compañía Vocab Films, reforzando su compromiso con las historias de horror psicológico cargadas de emoción y simbolismo.

Con Alcock —que tras su paso por La casa del dragón y su futura interpretación de Supergirl se consolida como una de las actrices jóvenes más prometedoras— y Collette en los roles principales, Hot Mother se perfila como una de las producciones más potentes del terror contemporáneo.