“Habrá novedades”: el Gobierno nacional confirmó que el acuerdo comercial con EE.UU. está casi cerrado

El embajador en Washington, Alec Oxenford, afirmó que ambos países coordinan el momento adecuado para lanzar el anuncio oficial.

Hoy 09:14

El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos está casi cerrado y anticipó que "habrá novedades". El embajador de la Argentina en Washington, Alec Oxenford, dijo los dos países coordinan el momento adecuado para lanzar el anuncio oficial.

En declaraciones a Radio Mitre, el diplomático planteó: "Diría que el acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado".

Oxenford destacó: "Por ahí, cuando hay una elección, es mejor esperar un poquito, justamente para no aprovechar electoralmente las cosas. Nuestro Presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Hospital Garrahan hace poco, prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos".

