Añatuya: joven enfrentó a un ladrón que había robado en la casa de su tío

El ladrón, conocido en el ambiente delictivo, había sustraído prendas y otros bienes de una vivienda. Fue alcanzado por el familiar del damnificado y reducido con ayuda de vecinos hasta la llegada de la Policía.

Hoy 09:23

En la mañana de hoy, personal de Prevención de la Departamental 13 demoró a un hombre de 26 años, identificado como de apellido Belizan y con un amplio prontuario delictivo, acusado de ingresar a una vivienda en Av. Aguirre y robar prendas de vestir y bienes varios.

La víctima, de apellido Hisse, manifestó que el sospechoso rompió una ventana, entró a su casa, para luego huir con los objetos robados.

Un sobrino del propietario de la vivienda salió en persecución del individuo, logrando darle alcance en calle Gobernador Barraza y Av. 25 de Mayo. En el lugar, se trenzaron en lucha, intercambiando golpes de puños, y con ayuda de ocasionales transeúntes lograron reducirlo.

Al llegar, el personal policial observó a dos personas con manchas rojizas en sus rostros, incluyendo al sospechoso Belizan, quién fue demorado y quedó alojado en la Comisaría 41 a disposición de la justicia .