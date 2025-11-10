Sigue la polémica: el duro mensaje de Tini Stoessel a Marcelo Tinelli

Durante su presentación en el festival Futttura, Tini Stoessel arrojó una contundente frase en medio del show dedicada a Marcelo Tinelli.

Hoy 10:53

Tini Stoessel volvió a ser tendencia en redes sociales tras un picante comentario en pleno show que encendió la polémica. Durante su presentación en el festival Futttura, la cantante detuvo por un momento su espectáculo para compartir un firme mensaje que muchos interpretaron que sería para Marcelo Tinelli.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“A veces la vida no se encarga rápido de las cosas, pero acuérdense que la justicia divina está mirando todo desde arriba y existe”, dijo Tini justo antes de interpretar “Pa”, el tema más personal de su carrera.

La grabación del momento se viralizó en todas las redes sociales. La expresión “justicia divina” se convirtió en tendencia y los usuarios de X no tardaron en atar cabos con el pasado de la artista.

Por qué se pelearon Marcelo Tinelli y el papá de Tini, Alejandro Stoessel

Esta frase de Tini reavivó una vieja polémica: el conflicto judicial entre su papá, Alejandro Stoessel, y Marcelo Tinelli por los derechos de Patito Feo. Aquella disputa legal afectó mucho a la familia Stoessel y dejó heridas que, según la propia cantante, nunca terminaron de cerrar.

Si bien con el tiempo ambas partes bajaron el perfil, la tensión nunca desapareció del todo. Por eso, cuando Tini habló de “justicia divina”, muchos relacionaron que el mensaje tenía un destinatario claro: Marcelo Tinelli, que en los últimos días también fue noticia por problemas familiares y amenazas.

Cabe destacar que “Pa”, estrenada en 2023, es una canción dedicada al vínculo de Tini con su padre y a los años de silencio y sufrimiento que vivieron como familia. En esa oportunidad, Tini había explicado: “Esta canción habla de sanar y de cerrar heridas del pasado”.