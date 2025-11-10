El riesgo país perforó los 600 puntos y registró su nivel más bajo desde enero

Los bonos en el exterior operaron en alza y el indicador que elabora el JP Morgan bajó más de 8% en lo que va de noviembre. Qué pasó con las acciones y el dólar.

Hoy 18:36

El riesgo país llegó a tocar este lunes los 596 puntos. Así, perforó los 600 puntos por primera vez en diez meses y registró el valor más bajo desde enero. Pasado el mediodía, mostró una leve suba hasta 603 y luego cerró en 599 unidades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El indicador que elabora JP Morgan retrocedió 48 puntos desde el viernes y acumula una baja de 8,8% en lo que va de noviembre.

Las expectativas de acceso a financiamiento internacional a través de un préstamo de grandes bancos de Wall Street y de colocación de deuda en el exterior; sumado al anuncio de recompra de bonos por parte del Gobierno, son algunos de los motivos que enumeran los especialistas para explicar el buen ánimo de los inversores.

El indicador de la banca JP Morgan mide la confianza de los inversores. Para encontrar una cifra similar a la de este lunes, hay que remontarse al 14 de enero pasado, cuando el indicador se ubicó en 580 puntos básicos.

El fuerte recorte del riesgo país, que se redujo a la mitad desde el triunfo oficial en las elecciones legislativas y hoy operó por debajo de los 600 puntos, fue fundamental para la apertura de la ventana de financiamiento en el mercado externo a tasas más bajas.

En ese marco, los bonos en el exterior arrancaron la semana con aumentos de más de 2% en la apertura de los mercados.

En cuanto a las acciones argentinas que operan en Wall Street, registraron alzas que alcanzaron hasta 6%: Telecom lideró las subas con 6,8%; Globant (4,4%); Loma Negra (4%) e YPF (3,1%).

El dólar cerró a $1445 en las pantallas del Banco Nación, en tanto que el blue cotizó a 1425. Por el lado del MEP, operó a $1458 y el CCL a $1477.

El foco del mercado está puesto en la política monetaria y cambiaria luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, explicara que el Gobierno planea recomprar deuda soberana y sumar reservas internacionales que, según especificó, se activará aunque se mantenga la banda de flotación.

Mientras los analistas y operadores insisten con una mayor flexibilidad en el esquema cambiario, el Gobierno reafirmó el esquema (el tope del dólar hoy está en $1500,99), aunque le dificulte cumplir con la acumulación de reservas, una de las metas del acuerdo con el FMI. Para cumplirla, el BCRA debería sumar US$9000 millones antes de fin de año.