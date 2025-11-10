Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2025 | 27º
X
Policiales

Delincuentes robaron y provocaron destrozos en un jardín de infantes del barrio Borges

Malvivientes forzaron los accesos del Jardín de Infantes N°68 “Pinocho” y provocaron graves daños materiales. Es el cuarto robo que sufre la institución en lo que va del año.

Hoy 11:34
Robo jardín

A través del WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (3855795000), una docente del Jardín de Infantes N°68 “Pinocho”, situado en la intersección de Av. Madre de Ciudades y Calle 18 del barrio Borges, relató la preocupante situación que atraviesa la institución tras un nuevo hecho de vandalismo y robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el fin de semana, desconocidos ingresaron al edificio tras romper candados, celosías, puertas y el portón de hierro. En el interior provocaron importantes daños materiales, intentaron llevarse un equipo de aire acondicionado y sustrajeron muebles y juegos pertenecientes a los niños.

Además, dentro de una de las salas encendieron fuego que alcanzó a quemar carpetas y trabajos escolares. Según el testimonio recibido, el fuego podría haberse propagado y causado daños mayores si no se apagaba a tiempo.

Se trata del cuarto episodio similar que afecta al jardín en lo que va del año, generando profunda indignación y preocupación en la comunidad educativa del barrio Borges.

Personal de la Comisaría 9ª intervino tras la denuncia radicada por las autoridades del establecimiento y se dio inicio a las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Se me fue la mano”: la frase del principal acusado que marca la investigación por la muerte de Emilse Barrera en Frías
  2. 2. "Generoso con las p...": Wanda Nara no se contuvo y lanzó una indirecta a la China Suárez
  3. 3. Reapareció Alberto Fernández y apuntó contra los medios por el “maltrato” a su figura
  4. 4. Calidad de Vida de la Capital comunicó los barrios en donde trabajará con su cronograma fumigaciones
  5. 5. El tiempo para este lunes 10 de noviembre en Santiago del Estero: gris y con una máxima de 30ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT