Delincuentes robaron y provocaron destrozos en un jardín de infantes del barrio Borges

Malvivientes forzaron los accesos del Jardín de Infantes N°68 “Pinocho” y provocaron graves daños materiales. Es el cuarto robo que sufre la institución en lo que va del año.

Hoy 11:34

A través del WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (3855795000), una docente del Jardín de Infantes N°68 “Pinocho”, situado en la intersección de Av. Madre de Ciudades y Calle 18 del barrio Borges, relató la preocupante situación que atraviesa la institución tras un nuevo hecho de vandalismo y robo.

Durante el fin de semana, desconocidos ingresaron al edificio tras romper candados, celosías, puertas y el portón de hierro. En el interior provocaron importantes daños materiales, intentaron llevarse un equipo de aire acondicionado y sustrajeron muebles y juegos pertenecientes a los niños.

Además, dentro de una de las salas encendieron fuego que alcanzó a quemar carpetas y trabajos escolares. Según el testimonio recibido, el fuego podría haberse propagado y causado daños mayores si no se apagaba a tiempo.

Se trata del cuarto episodio similar que afecta al jardín en lo que va del año, generando profunda indignación y preocupación en la comunidad educativa del barrio Borges.

Personal de la Comisaría 9ª intervino tras la denuncia radicada por las autoridades del establecimiento y se dio inicio a las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables.