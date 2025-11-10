Realizaron un importante operativo sanitario en el paraje Pampa Muyoj cercano a Villa Figueroa

Vecinos del lugar accedieron a atención médica, estudios especializados y entrega de medicamentos gracias a la articulación entre la Comisión Municipal y el Ministerio de Salud.

Hoy 11:29

Organizado por la Comisión Municipal de Villa Figueroa, a cargo de Gabriela Gerez Bravo en articulación con el Ministerio de Salud, a través del programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, coordinado por el Dr. Luis Orellana, se realizó un importante Operativo de Salud en el paraje Pampa Muyoj, departamento Figueroa.

Operativo sanitario

En la oportunidad, una gran cantidad de vecinos de la zona accedieron a los servicios de medicina familiar; cardiologia infantil y para adultos; obstetricia y ginecología, además se entregaron anticonceptivos y medicamentos en general.

Se brindó, también, servicio de enfermería; llenado de carnet de vacunación en niños; estudios como electro y eco doppler en casos necesarios.

Al respecto, la jefa comunal detalló que la actividad se pudo concretar con el acompañamiento del Ministerio de Salud en el marco de las políticas en materia sanitaria que se impulsan desde el Gobierno provincial que buscan generar igualdad de oportunidades.

Destacó, además, que este tipo de acciones "benefician a cientos de habitantes del interior profundo que muchas veces están alejados de los centros de salud y no tiene acceso a la atención sanitaria", subrayó.

Al final, agradeció a los directivos de la Escuela N° 932 de Pampa Muyoj "que brindaron las instalaciones de la institución para desarrollar esta actividad que acerca derechos" y agregó: "gracias por la hospitalidad y el cálido recibimiento que les dieron a los profesionales de la salud".