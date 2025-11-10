Video: feroz pelea en Laprida terminó con un hombre internado en grave estado

El hecho ocurrió el sábado por la mañana a la salida de un truco a beneficio. La víctima de 56 años, sufrió una dura lesión en la cabeza y permanece internada en el Hospital Regional.

Hoy 13:13

Un hombre de 56 años permanece internado en grave estado tras sufrir una brutal agresión ocurrida el sábado por la mañana en la localidad de Laprida, departamento Choya.

El hecho se registró a la salida de un truco a beneficio, cuando por causas que aún se investigan, la víctima identificada como de apellido Soria fue atacada por otro sujeto. Según testigos, antes del momento que quedó registrado en video, el agresor también lo habría “hincado” en la espalda.

En las imágenes se observa cómo el hombre recibe un fuerte golpe y cae pesadamente al suelo, impactando su cabeza contra el pavimento. Fue trasladado al hospital zonal y luego derivado al Hospital Regional de esta Capital debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento no se sabe si entre ambos existían problemas de vieja data. En tanto, el agresor continúa en libertad, lo que generó indignación entre los vecinos.