Héctor Paz, rector saliente de la UNSE: "En el balance, los objetivos han sido cumplido"

En diálogo con Radio Panorama Héctor Paz realizó un balance de sus ocho años de gestión y valoró los logros obtenidos considerando que lo trabajado tendrá una continuidad bajo el rectorado de Marcelino Ledesma.

Hoy 13:35

En diálogo con Radio Panorama, el rector saliente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Héctor Paz, realizó un balance de su gestión al frente de la casa de altos estudios y valoró los logros alcanzados durante este período. También expresó su confianza en la continuidad de los proyectos bajo el rectorado de Marcelino Ledesma.

“Han sido ocho años muy intensos. La Universidad tiene una pertenencia nacional, por lo que los contextos políticos y económicos de los distintos gobiernos nos afectan. Hemos pasado por tres gestiones presidenciales, con una pandemia de por medio, lo cual fue muy difícil para todas las instituciones. Aun así, se desarrollaron políticas muy importantes, entre ellas la creación de la carrera de Medicina, con su Facultad de Ciencias Médicas y toda la inversión edilicia asociada”, explicó.

Paz remarcó que “en el balance, los objetivos han sido cumplidos”, aunque reconoció que quedan proyectos por concretar. “Hay muchas cosas por continuar y hacer, que seguramente se irán desarrollando con el rector Marcelino Ledesma”, añadió.

Entre los temas pendientes, mencionó la puesta en marcha de las carreras de Bioquímica y Farmacia, que contaban con planes aprobados y consensuados. “Ambas fueron elevadas al Consejo Superior prácticamente en el momento del cambio de gobierno de Alberto Fernández a Javier Milei. Eso generó preocupación, y con la llegada del nuevo gobierno no se dispusieron los fondos o partidas presupuestarias necesarias para implementarlas. Eran carreras que no significaban un gran gasto y que iban a permitir que muchos santiagueños se queden a estudiar en la provincia”, explicó.

El rector también se refirió a la situación presupuestaria actual y al impacto de los recortes en el sistema universitario. “Comenzar el año con una quita del 30% ha sido muy difícil. La propuesta 2026 del gobierno no satisface las expectativas del sistema universitario. Lo que se ha presentado es básicamente el mismo presupuesto anterior, con los incrementos salariales ya otorgados. Eso no alcanza. Tenemos medidas de fuerza previstas para esta semana”, advirtió.