El detenido por el crimen de Emilse Barrera habría reconocido su responsabilidad

En comunicación telefónica con Noticiero 7, el periodista Néstor Escobar confirmó que Raúl Pallares habría admitido su responsabilidad. La fiscal Simoes sigue la línea de investigación con nuevas pericias y análisis de cámaras

El brutal crimen de Emilse Camila Barrera, la joven de 17 años hallada sin vida en una zona montuosa cercana a la ruta 157, continúa generando conmoción en la ciudad de Frías. El caso dio un giro clave tras la detención de Raúl Pallares, principal sospechoso del hecho, quien —según trascendió— habría admitido que “se le fue la mano” durante el encuentro que mantuvo con la víctima.

En diálogo telefónico con Noticiero 7, el periodista Néstor Escobar brindó detalles del caso y del desarrollo de la investigación: “Un vecino encontró el cuerpo cerca de las nueve de la mañana, en inmediaciones de ruta 157 y Catamarca. La joven había cumplido 18 años el viernes y apareció sin vida al día siguiente, con hematomas visibles en el rostro y el cuello”, relató.

De acuerdo con los primeros informes, la autopsia —solicitada por la fiscal Natalia Simoes— habría revelado indicios compatibles con asfixia mecánica, aunque se aguardan los resultados oficiales de las pericias forenses. “El cuerpo habla, y la fiscal pidió una junta médica para tener distintas miradas sobre lo ocurrido”, agregó Escobar.

El principal acusado, Raúl Pallares, es un joven de Frías con antecedentes por violencia de género y abuso sexual. Según se investiga, habría pactado un encuentro con Emilse en un descampado, al que la habría trasladado en moto. Durante su detención, Pallares habría pronunciado la frase: “se me fue la mano”, aunque deberá sostener su declaración ante la fiscal y su abogado defensor.

Además, dos personas —un hombre y una mujer— fueron demoradas por haber mantenido contacto con la víctima durante el fin de semana previo a su hallazgo. Las autoridades analizan cámaras de seguridad, testimonios y pericias de laboratorio para reconstruir las últimas horas de la joven.

La ciudad de Frías continúa consternada por el crimen, que ha sacudido a toda la comunidad. “Fue un domingo tristísimo y convulsionado”, resumió Escobar. “La policía trabajó en distintos barrios, hubo allanamientos y una presencia constante de la fiscalía en la zona del hallazgo. La sociedad entera está pidiendo justicia por Emilse”.

Mientras tanto, la investigación avanza con la participación de la División Homicidios, la Comisaría de la Mujer y la Familia, y personal de Delitos Complejos, bajo la dirección de la fiscal Simoes. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados oficiales de la autopsia y se determine si la confesión de Pallares se sostiene ante la Justicia.